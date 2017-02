T-Mobile US & Deutsche Telekom: Neue Chancen!

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu T-Mobile gehabt, denn kaum ist die Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen in den USA zu Ende gegangen, sieht sich die Telekom-Tochter T-Mobile US wieder im Zentrum möglicher Übernahmeinteressen. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche T-Mobile US und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Interesse von Sprint? Schon in 2014 hatte der US-Rivale Sprint Interesse an T-Mobile US gezeigt, den Kauf aber wegen kartellrechtlicher Bedenken wieder verworfen. Nun könnte das Interesse wieder aufflammen, doch bis April ist es den an der Auktion beteiligten Gesellschaften allerdings offiziell verboten, Übernahmegespräche zu führen.

Zusammenarbeit dank Trump? Weil US-Präsident Donald Trump als Deal-Maker gilt und einer Konsolidierung der Branche somit offener gegenüberstehen könnte, wäre es sehr wohl möglich, dass der japanische Telekomriese Softbank, der 80 Prozent der Anteile an Sprint hält, über 50 Mrd. Dollar in US-Firmen investieren könnte.

JP Morgan hält Übernahme für wahrscheinlich! Die US-Investmentbank JP Morgan hält eine Übernahme von T-Mobile US gar für 90 Prozent wahrscheinlich. Dabei wird neben Sprint auch der US-Fernsehsatellitenbetreiber Dish Network als Kandidat gehandelt.

Gute Nachrichten für den Mutterkonzern! Die anhaltenden Gerüchte könnten auch der Aktie der Deutschen Telekom weiter Auftrieb verleihen, denn die ist mit rund zwei Dritteln an T-Mobile US beteiligt und würde von einem Verkauf profitieren.

T-Mobile US konnte im letzten Jahr erneut 4 Mio. Vertragskunden hinzugewinnen, so dass man, gemessen an den Marktanteilen, inzwischen zur Nummer Drei aufgestiegen ist. Die Erfolge im operativen Geschäft haben auch die Aktie von T-Mobile US in die Höhe schnellen lassen. Verglichen mit 2014 ist das Unternehmen nun fast das Dreifache wert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

