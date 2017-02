T-Mobile US (Deutsche Telekom): Erst ab April kommt Bewegung in die Geschichte!

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

Lieber Leser,

kaum ist die Versteigerung der neuen Mobilfunkfrequenzen in den USA zu Ende gegangen, schon gerät die Telekom-Tochter T-Mobile US wieder ins Zentrum möglicher Übernahmeinteressen. Bereits Mitte 2014 hatte der US-Rivale Sprint seine Fühler nach T-Mobile US ausgestreckt, den Plan letztlich aber wegen kartellrechtlicher Bedenken wieder verworfen. Nun könnte das Thema erneut hochkochen. Bis April ist es den an der Auktion beteiligten Gesellschaften allerdings offiziell verboten, Übernahmegespräche zu führen.

Trump sei dank

Zündstoff bekommt die ganze Thematik auch durch die neue US-Regierung. US-Präsident Donald Trump gilt als Deal-Maker und könnte einer Konsolidierung der Branche somit offener gegenüberstehen. Vor allem wenn man bedenkt, dass der japanische Telekomriese Softbank, der 80 Prozent der Anteile an Sprint hält, über 50 Mrd. Dollar in US-Firmen investieren möchte. Die US-Investmentbank JP Morgan taxiert die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme von T-Mobile US gar auf 90 Prozent. Als möglicher Käufer wird neben Sprint auch der US-Fernsehsatellitenbetreiber Dish Network ins Spiel gebracht.

Es winkt ein dicker Geldregen

Anhaltende Gerüchte könnten der Aktie der Bonner Muttergesellschaft weiter Auftrieb verleihen. Immerhin ist die Deutsche Telekom mit rund zwei Drittel an T-Mobile US beteiligt und könnte bei einem Verkauf somit ordentlich Kasse machen. Der US-Ableger hat sich von der einst ungeliebten Tochter zur Wachstumslokomotive entwickelt. Im vergangenen Jahr konnten erneut 4 Mio. Vertragskunden hinzugewonnen werden, so dass man gemessen an den Marktanteilen inzwischen zur Nummer Drei aufgestiegen ist. Die Erfolge im operativen Geschäft haben auch die Aktie von T-Mobile US in die Höhe schnellen lassen. Verglichen mit 2014 ist das Unternehmen nun fast das Dreifache wert.

5 Top Aktien für 2017!

Hans Meiser nennt Ihnen jetzt KOSTENLOS die 5 Aktien-Favoriten von Börsenguru Rolf Morrien. Video-Reportage erklärt: Das sind die 5 Aktien, mit denen Sie 2017 ein Vermögen verdienen werden!

Video jetzt starten!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse