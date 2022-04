T-Mobile US-Aktien: Q1-Ergebnis zugelegt!

Finanztrends Video zu T-Mobile US



T-Mobile US, Inc (NASDAQ:TMUS) meldete für das erste Quartal FY22 ein Umsatzwachstum von 1,8 % Die Service-Umsätze in Höhe von 15,1 Mrd. $ stiegen im Jahresvergleich um 7 %, einschließlich eines Wachstums der Postpaid-Service-Umsätze von 9 %. T-Mobile gewann 348 Tausend Postpaid-Nettokunden und 1,3 Millionen Postpaid-Nettokunden hinzu. T-Mobile gewann 589 Tausend Postpaid-Telefon-Nettokunden hinzu. T-Mobile gewann 338 Tausend Highspeed-Internet-Nettokunden hinzu. Das bereinigte EBITDA… Hier weiterlesen