T-Mobile US Aktie: Das war nur der Anfang!

T-mobile Us weist am 25.03.2022, 10:58 Uhr einen Kurs von 125.69 USD an der Börse NASDAQ GS auf. Das Unternehmen wird unter "Drahtlose Telekommunikationsdienste" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir T-mobile Us einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob T-mobile Us jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben T-mobile Us auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Allerdings haben die Nutzer der sozialen Medien rund um T-mobile Us in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sieben konkret berechnete Signale zur Verfügung (7 "Sell", 0 "Buy"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Sell" Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass T-mobile Us hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist T-mobile Us mit einem Wert von 27,79 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 56,33 , womit sich ein Abstand von 51 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 23 Analystenbewertungen für die T-mobile Us-Aktie abgegeben. Davon waren 18 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die T-mobile Us-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 4 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 161,24 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 28,28 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (125,69 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält T-mobile Us somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

