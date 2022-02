T-Mobile US Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Kurs der Aktie T-mobile Us steht am 10.02.2022, 10:24 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 128.08 USD. Der Titel wird der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir T-mobile Us auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von T-mobile Us gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 27,21 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste", der 56,29 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für T-mobile Us. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 2,35 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass T-mobile Us momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Buy" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 37,96, was bedeutet, dass T-mobile Us hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. T-mobile Us wird damit unterm Strich mit "Buy" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der T-mobile Us-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 128,9 USD. Der letzte Schlusskurs (128,08 USD) weicht somit -0,64 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 113,65 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+12,7 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für T-mobile Us ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die T-mobile Us-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre T-Mobile US-Analyse vom 11.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich T-Mobile US jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur T-Mobile US Aktie.

T-Mobile US: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...