T-Mobile US Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Per 11.12.2021, 08:07 Uhr wird für die Aktie T-mobile Us am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 114.77 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Wie T-mobile Us derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 26,31. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von T-mobile Us zahlt die Börse 26,31 Euro. Dies sind 54 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 57,57. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 20 Analystenbewertungen für die T-mobile Us-Aktie abgegeben. Davon waren 17 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die T-mobile Us-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu T-mobile Us vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 162 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 41,15 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (114,77 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält T-mobile Us somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der T-mobile Us liegt bei 21,99, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die T-mobile Us bewegt sich bei 61,34. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre T-Mobile US-Analyse vom 14.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich T-Mobile US jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur T-Mobile US Aktie.

T-Mobile US: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...