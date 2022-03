T-Mobile US Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Am 17.03.2022, 06:21 Uhr notiert die Aktie T-mobile Us an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 127.76 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Die Aussichten für T-mobile Us haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei T-mobile Us beträgt das aktuelle KGV 27,79. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" haben im Durchschnitt ein KGV von 55,92. T-mobile Us ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der T-mobile Us verläuft aktuell bei 127,4 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 127,76 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,28 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 117,52 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die T-mobile Us-Aktie der aktuellen Differenz von +8,71 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 23 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die T-mobile Us-Aktie sind 18 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 4 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 161,24 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (127,76 USD) ausgehend um 26,2 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält T-mobile Us von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

