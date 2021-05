T-Mobile US Aktie: Immer noch eine “Beat and Raise Story”!

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS) handelte am Mittwoch um 3,9 % höher, nachdem das Unternehmen einen Gewinnanstieg im ersten Quartal und beeindruckende Zahlen zum Abonnentenwachstum gemeldet hatte.

Für das erste Quartal meldete T-Mobile einen bereinigten Gewinn je Aktie von 74 Cents bei einem Umsatz von 19,8 Mrd. US-Dollar. Beide Zahlen übertrafen die Konsensschätzungen der Analysten von 57 Cents bzw. 18,9 Mrd. US-Dollar. Der



