T-Mobile Niederlande nutzt IoT-Plattform von 1NCE

Köln/Den Haag (ots) -- IoT Easy connect von T-Mobile NL ermöglicht transparente Prepaid-Tarife- Einfache Bestellung & schnelle Lieferung via Online-Shop- Angebot basiert auf der Cloud-Native IoT Plattform von 1NCE Erst kürzlich hat T-Mobile Niederlande "IoT Easy connect" eingeführt, ein neuer Dienst für Geräte-Konnektivität über Mobilfunk via 2G, 3G, 4G, NB-IoT und LTE-M mit nur einer SIM-Karte. Das Angebot zeichnet sich durch transparente Prepaid-Tarife, einfache Online-Bestellung und ein Self-Care-Portal für Verwaltung und Aufladen der SIM-Karten aus.Für IoT Easy Connect nutzt T-Mobile NL die Cloud-basierte IoT-Plattform der Kölner 1NCE GmbH und folgt damit der Deutschen Telekom, die ihr "Business Smart Connect"-Portfolio bereits seit August 2019 mit der 1NCE-Plattform betreibt.1NCE hat die Technologie exklusiv für IoT-Anwendungen entwickelt und bietet neben einer eigenen IoT Flat Rate für Gerätekommunikation auch markengebundene Managed Services für Drittanbieter über die eigene Plattform an. Im Vergleich zu traditionellen Plattformanbietern punktet 1NCE mit schlanken und effizienten Strukturen sowie einer hoch skalierbaren und leicht zu integrierenden Technologie. Mobilfunknetzbetreiber (MNO) können so weiter ihre proprietäre Infrastruktur nutzen und die Platform-as-a-Service (PaaS)-Lösung von 1NCE individuell anpassen.Das unternehmenseigene Angebot, die 1NCE IoT Flat Rate, zeichnet sich durch ein einfaches Prepaid-Modell aus. Es ist auf eine rund zehnjährige Lebensdauer von IoT-fähigen Geräten ausgerichtet. So kostet die Flat Rate 10 Euro für 10 Jahre einschließlich 500 MB Daten und 250 SMS in über 100 Ländern weltweit. Es entstehen keine weiteren Kosten für Einrichtung oder Roaming.Vollständige Meldung: https://1nce.com/de/news/Über 1NCEDie 1NCE GmbH ist der erste vollwertige Betreiber für IoT-Netzdienste weltweit, der zuverlässige Gerätekonnektivität im Rahmen einer günstigen IoT Flat Rate anbietet. Damit macht das Unternehmen IoT-Anwendungen wie Smart Metering oder Fahrzeug-Telematik bezahlbar. 1NCE kooperiert mit der Deutschen Telekom und deren Roaming-Partnern sowie mit China Telecom Global.