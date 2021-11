T-Mobile Aktie: Warum sie heute höher notiert!

T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS) wird am Mittwoch höher gehandelt, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse bekannt gegeben und die Prognose angehoben hat.

T-Mobile meldete einen Quartalsgewinn von 55 Cents pro Aktie, der die Schätzung von 52 Cents pro Aktie übertraf. Das Unternehmen meldete einen Quartalsumsatz von 19,62 Mrd. US-Dollar, der damit unter der Schätzung von 20,18 Mrd. US-Dollar lag.

T-Mobile hob seine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung