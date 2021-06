T-Mobile-Aktie: Durch 5G-Netzausbau zum Top-Mobilfunkanbieter – in den USA?

T-Mobile US (TMUS) hatte einen unglaublichen Start in das Jahr. Das Unternehmen gab letzten Monat starke Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt. Die Sprint-Fusion verhalf dem Unternehmen zu einem massiven Umsatz von 19,8 Mrd. US-Dollar, deutlich mehr als die 11,1 Mrd. US-Dollar im Vergleichszeitraum 2020. Unterdessen erreichten die gesamten Netto-Neuzugänge in dem Quartal 1,4 Millionen.

