T.C. Boyle moderiert das Radioeins Woodstock-Special am 15. August 2019

Berlin (ots) - Am 15. August 2019 ist Woodstock-Tag auf Radioeinsvom rbb. Genau 50 Jahre nach dem Beginn des legendären Festivalsfeiert Radioeins mit Musik, Interviews und Reportagen die "Three Daysof Peace & Music", die zum Höhepunkt der Hippiebewegung wurden. DasHighlight: Bestseller-Autor T.C. Boyle, zugeschaltet aus einem Studioin Santa Barbara, moderiert am 15. August ab 19.00 Uhr zusammen mitSilke Super ein Woodstock-Special.T.C. Boyle war beim Woodstock-Festival dabei, erzählt von seinenLieblingsbands, seinen Drogenabenteuern und wie er dort zusammen mitFreunden (darunter seine spätere Frau) Zeitzeuge von großartigenKonzerten wurde. Zwei anekdotenreiche Stunden, für die T.C. Boyleauch die Musik ausgewählt hat.Pressekontakt:rbb Presse & InformationElisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell