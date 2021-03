T And S Communications: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Kurs der Aktie T And S Communications steht am 26.03.2021, 07:54 Uhr an der heimatlichen Börse Shenzhen bei 15.27 . Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

T And S Communications haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. T And S Communications liegt mit einem Wert von 44,17 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Kommunikationsausrüstung" von 0, Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der T And S Communications-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 19,24 . Der letzte Schlusskurs (15,29 ) weicht somit -20,53 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 14,72 , daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,87 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für T And S Communications ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die T And S Communications-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,14 Prozent und liegt damit 1,06 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommunikationsausrüstung, 2,08). Die T And S Communications-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei T And S Communications?

Wie wird sich T And S Communications nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur T And S Communications Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige T And S Communications Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken