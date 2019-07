T And S Communications: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Anthem":

Der T And S Communications-Kurs wird am 26.07.2019, 03:38 Uhr an der Heimatbörse Shenzhen mit 26.74 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir T And S Communications einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob T And S Communications jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die T And S Communications-Aktie hat einen Wert von 8,1. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (28,6). Wie auch beim RSI7 ist T And S Communications auf dieser Basis überverkauft (Wert: 28,6). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für T And S Communications.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen T And S Communications. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,35 % ist T And S Communications im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kommunikationsausrüstung (2,12 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,77 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.