T And S Communications: Da kann man nur noch staunen

In unserer neuen Analyse nehmen wir T And S Communications unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Kommunikationsausrüstung". Die T And S Communications-Aktie notierte am 10.12.2018 mit 17,82 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Nach einem bewährten Schema haben wir T And S Communications auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 39,44 liegt T And S Communications unter dem Branchendurchschnitt (83 Prozent). Die Branche "Hardware" weist einen Wert von 226,99 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei T And S Communications aktuell 1,28. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,86 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hardware". T And S Communications bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der T And S Communications verläuft aktuell bei 17,67 CNY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 17,82 CNY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,85 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 16,52 CNY angenommen. Dies wiederum entspricht für die T And S Communications-Aktie der aktuellen Differenz von +7,87 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".