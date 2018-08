T And S Communications: Alles unter Kontrolle?

Am 28.08.2018 ging die Aktie T And S Communications an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 18,31 CNY aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Kommunikationsausrüstung".

Unser Analystenteam hat T And S Communications auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der T And S Communications beläuft sich mittlerweile auf 19,04 CNY. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 18,31 CNY erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -3,83 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 16,87 CNY. Somit ist die Aktie mit +8,54 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für T And S Communications beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,22 Prozent und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,23) für diese Aktie. T And S Communications bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt T And S Communications mit einer Rendite von -6 Prozent mehr als 17 Prozent darunter. Die "Hardware"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,21 Prozent. Auch hier liegt T And S Communications mit 7,22 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.