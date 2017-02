TYROLIT Cutting Pro Competition 2017: Europameister steht fest - BILD

26 LANDESMEISTER AUS 14 NATIONEN, TONNENWEISE BETON UNDSCHWERE MASCHINEN. DIE CUTTING PRO COMPETITION ISTENTSCHIEDEN, UND TYROLIT HAT EINEN NEUEN EUROPAMEISTER 2017.Innsbruck (ots) - Die besten Profianwender Europas traten gesternAbend zum vierten Mal im Betonschneiden und -bohren gegeneinander anund verwandelten den Congress Innsbruck in einen brodelnden Kesselaus Testosteron und Adrenalin. 26 Landesmeister aus 14 Nationenka?mpften beim Finale der "TYROLIT Cutting Pro Competition" um denEuropameistertitel im Wandsa?gen, Kernbohren und Handsa?gen. Die fastdreija?hrige, internationale Qualifikation fu?r den Meistertitel kamgestern Abend explosionsartig zum Ho?hepunkt: Darius Janulis ausNorwegen ist "TYROLIT Cutting Pro Competition Europameister 2017".Martin Sponring aus O?sterreich und Jan La?derach aus der Schweizbelegten die Pla?tze zwei und drei.Um 19:15 Uhr ero?ffneten die Moderatoren Margit Bacher und MarkusLewandowski die vierte Cutting Pro Competition mit dem bekannten"Schlachtruf" der Competition: "Ready, Set - Cut". Die Sportlertraten im Zweikampf auf der großen Bu?hne gegeneinander an.Konzentriert, fokussiert und mit dem starken Willen die dickenBetonwa?nde mit der Wandsa?ge, dem Kernbohrer und der Handsa?ge zubezwingen - und das schneller als der jeweilige Gegner. Die rund 700internationalen Fachbesucher trugen zur außergewo?hnlichen Stimmungbei.Alle Informationen u?ber die Wettka?mpfer, aktuelle Bestzeitensowie Bilder und Videos stehen Fans und Unterstu?tzern unterwww.facebook.com/cuttingpro und www.tyrolit.com/cpc zur Verfu?gung.Begleitet wurde das sportliche Großevent von der "TYROLITProduktausstellung 2017, die den internationalen Besuchern dieneuesten Produkte, Sonderbauprojekte und das große Anwendungsspektrumvon TYROLIT vorstellte. Ein Produkt-Highlight, das in diesem Rahmenerstmals pra?sentiert wurde, ist das ATEX-zertifizierteSeilsa?gesystem von TYROLIT. Diese Produktinnovation kann, alseinziges Seilsa?gesystem weltweit, in explosionsgefa?hrdetenBereichen der Zone 1 (EX Zone 1, II 2G IIA c T3) eingesetzt werden.Doch auch die zwei Fachvortra?ge Entwicklung in der Betontechnologie.Wo geht die Reise hin?" von DI Dr. Klemens Maier, Technischer Leiterder Versuchsanstalt Innsbruck, sowie "Betonbearbeitung:Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft." von Jan Hermansson,Chefredakteur PDi Magazine, stießen beim Fachpublikum auf großesInteresse.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski K.G.Mag. Christian J. Koidl, Head of Corporate CommunicationChristian.koidl@tyrolit.com+43 5224 500 2374Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/14717/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: P8 GmbH, übermittelt durch news aktuell