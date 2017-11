TYAN stellt auf der SC17 die neusten HPC- und Speicher-Serverplattformen mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren vor

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Denver (ots/PRNewswire) - TYAN®, ein branchenführenderDesign-Hersteller von Serverplattformen und ein Tochterunternehmender MiTAC Computing Technology Corporation, stellt auf der SC17 vom13. bis 16. November im Colorado Convention Center in Denver seineneue Reihe mit HPC- und Speicher-Serverplattformen vor."Das führende Portfolio von TYAN mit HPC-Serverplattformen basiertauf den skalierbaren Intel® Xeon®-Prozessoren und ist dazu ausgelegt,datenintensive und kognitive Rechenarbeiten für HPC-, künstlicheIntelligenz- und technische Computing-Märkte zu beschleunigen",erläuterte Danny Hsu, Vizepräsident des TYAN-Geschäftsbereichs derMiTAC Computing Technology Corporation. "TYAN liefert seinenHPC-Kunden die nötige Flexibilität mit einer Reihe an Servern undMainboards, die so designt sind, dass unsere Kunden ihre eigenenLösungen zusammenstellen oder direkt in vorhandenen IT-Umgebungenbereitstellen können."Thunder HX-Produktlinie: Optimiert für Anwendungen mit HPC undkünstlicher IntelligenzMit Inferenz-Performance und einem hohen Maß an Datengenauigkeitin Echtzeit sind TYANs Thunder HX FA77-B7119(http://www.tyan.com/Barebones_FA77B7119_B7119F77V14HR-2T-N) undThunder HX GA88-B5631(http://www.tyan.com/Barebones_GA88B5631_B5631G88V2HR-2T-N) für vieleder aufkommenden kognitiven Rechenarbeiten wie maschinelles Lernenund künstliche Intelligenz optimiert. 4U FA77-B7119 unterstützt zweiskalierbare Intel Xeon-Prozessoren, 24 DIMM-Steckplätze und bis zu 11PCIe x16-Steckplätze (oder 21 PCIe x8). GA88-B5631 ist ein 1U-Servermit 12 DIMM-Steckplätzen, bis zu 5 PCIe x16-Steckplätzen und einemskalierbaren Intel Xeon-Prozessor. Damit ist dieser ein HPC-Servermit der branchenweit höchsten Dichte am Markt.Die Thunder HX FT77D-B7109 (http://www.tyan.com/Barebones=FT77DB7109=B7109F77DV14HR-2T-N=description=EN) ermöglicht die Installationeines 9. PCIe x16-Steckplatzes neben den 8 doppelbreitenHochleistungs-Beschleunigerkarten. Das Design ist optimal fürNVMe-Bereitstellung oder Hochgeschwindigkeitsnetzwerke wie 100Gigabit EDR Infiniband, 100 Gigabit Ethernet oder 100 Gigabit IntelOmni-Path Fabric. Die Plattform ist spezialisiert für sehr hoheparallele Arbeitsbelastungen wie wissenschaftliches Rechnen,genetische Sequenzierung, Öl- und Gasentdeckung, Gesichtserkennung ingroßem Umfang und Kryptografie.TYANs Thunder HX FT48T-B7105(http://www.tyan.com/Barebones_FT48TB7105_B7105F48TV4HR-2T-N) isteine Pedestal-Workstation-Plattform mit skalierbarenDual-Socket-Intel-Xeon-Prozessoren und insgesamt 6 PCIe x16-Steckplätzen und Platz für bis zu 5 Hochleistungsgrafikkarten fürWorkstations. Diese hochwertige Workstation liefert das Höchstmaß anI/O für den professionellen Poweruser und ist für 3D-Rendering undBildverarbeitung ausgelegt. Die Thunder HX FT48B-B7100(http://www.tyan.com/Barebones_FT48BB7100_B7100F48BV10HR-N) ist eineskalierbare Plattform, die auf 4U-Dual-Socket-Intel-Xeon-Prozessorenbasiert und insgesamt 7 PCle-Steckplätze einschließlich 4 in x16Lanes und 3 in x8 Lanes hat. Die Plattform ist ideal für industrielleAutomation und Anwendungen mit Videoaufnahmen in großem Umfang.Die Thunder SX-Produktlinie liefert Datenzentren, Unternehmen undin der Cloud außergewöhnliche Performance, Dichte und SkalierbarkeitDie Speicherplattformen von TYAN umfassen eine breite Palette anHardwarespezifikationen. Der Thunder SX FA100-B7118(http://www.tyan.com/Barebones_FA100B7118_B7118F100V100HR) ist derFlaggschiff-Speicherserver von TYAN, der skalierbareDual-Socket-Intel-Xeon-Prozessoren unterstützt und Platz für 1003,5-Zoll-Laufwerke in einer 4U-Halterung bietet. Die Plattform istsowohl für Anwendungen im Bereich Cold Storage und Objektspeicherungin großem Umfang wie Lustre geeignet.TYANs Thunder SX TN76-B7102(http://www.tyan.com/Barebones_TN76B7102_B7102T76V12HR-2T-N) ist eineSpeicherplattform, die auf skalierbaren2U-Dual-Socket-Intel-Xeon-Prozessoren basiert. Mit der maximalenErweiterung auf bis zu 8 PCIe-Steckplätze kann der Benutzer mit derTN76-B7102 verschiedene Kombinationen aus einer Reihe vonErweiterungskarten zusammenstellen. Die Plattform ist so ausgelegt,dass sie Intels On-CPU 100 Gb/s Omni-Path Networking Fabricunterstützt und ideal für viele Big-Data-Anwendungen einschließlichBig-Data-Analysen, In-Memory-Datenbanken und Datenvisualisierung ist.Die 1U-Serverplattform Thunder SXGT62F-B5630(http://www.tyan.com/Barebones_GT62FB5630_B5630G62FV10HR) ist füreinen hybriden NVMe/SATA-Cache-Datenspeicher entworfen, der bis zu 8NVMe U.2 Hot-Swap-Drives mit einem OCP v2.0 LAN Mezzanineunterstützt. Durch das CPU-Einzelsockel-Design wird eine idealePlattform für Workloads geboten, die am besten innerhalb einerNUMA-Domain funktioniert und große Mengen von High-Speed-Flash wieviele Media-Streaming-Anwendungen fordert.Pressekontakt:Fenny Chen+886 3 3275988fenny.chen@mic.com.twOriginal-Content von: MiTAC International Corp., übermittelt durch news aktuell