TYAN präsentiert die skalierbaren prozessorbasierten HPC- und Cloud-Server-Plattformen von Intel Xeon auf der ISC 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Die Thunder HX-Produktlinie für die nächste Generation vonAnwendungen im Bereich HPC und künstliche IntelligenzFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - TYAN®, einbranchenführender Hersteller von Serverplattformdesigns und eineTochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation,präsentiert auf der ISC 2018 vom 25. bis 27. Juni auf der MesseFrankfurt, Stand G-180, seine neuen HPC-Plattformen, die fürHPC-Anwendungen wie Visualisierung, Simulation, Analytik undkünstliche Intelligenz optimiert sind."Die TYAN HPC-Plattformen(https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/HPC/) basieren aufskalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren und unterstützen neueTechnologien wie Intel® AVX-512 und Intel® Omni-Path NetworkingFabric. Die Serverplattformen von TYAN unterstützen auch die meistenPCIe-basierten Beschleunigerkarten der Branche", erklärt Danny Hsu,Vizepräsident der TYAN Business Unit der MiTAC Computing TechnologyCorporation.Der Thunder HX FT77D-B7109 (https://www.tyan.com/Barebones=FT77DB7109=B7109F77DV14HR-2T-N=description=EN) nutzt die Vorteile von zweiskalierbaren Intel Xeon Prozessoren, um die gesamteErweiterungskapazität in einem 4-HE-System zu erhöhen und bietetneben den acht leistungsstarken Beschleunigerkarten mit doppelterBreite einen zusätzlichen Standard-PCIe-x16-Slot. Der zusätzlichePCIe-x16-Slot kann eine NVMe-Re-Timer-Karte für dieNVMe-Bereitstellung oder eine Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkarte wie100 Gigabit EDR Infiniband, 100 Gigabit Ethernet oder 100 GigabitIntel Omni-Path-Fabric für MPI-Clustering aufnehmen. Die Plattformist auf massiv parallele Workloads wie bei wissenschaftlichenBerechnungen, genetischer Sequenzierung, Öl- und Gasentdeckung,Gesichtserkennung in großem Maßstab und Kryptographie spezialisiert.Die Erweiterung Thunder HX FA77-B7119(https://www.tyan.com/Barebones_FA77B7119_B7119F77V14HR-2T-N) basiertauf der gleichen Systemkonfiguration wie FT77D-B7109. Die Plattformunterstützt zwei skalierbare Intel Xeon Prozessoren, 24 DIMM-Slotsund bis zu 11 PCIe x16 (oder 20 PCIe x8 und 1 PCIe x16) Steckplätze.FA77-B7119 ergänzt einen internen PCIe-x16-Speicherzwischenträger, sodass Kunden jede beliebige Kombination von 14 x 2,5"-SATA-Laufwerkenmit bis zu 8 SAS-Laufwerken ohne Erweiterungsslots integrierenkönnen. Die Plattform wurde für viele der heute aufkommendenkognitiven Workloads wie Machine Learning und künstliche Intelligenzoptimiert.Die Thunder HX TA88-B7107 ist die leistungsstärksteHPC-Server-Option von TYAN mit hervorragender Trainings- undInferenzleistung. Die 2-HE-Plattform verfügt über zwei skalierbareIntel Xeon Prozessoren und kann bis zu achtHochleistungs-Grafikkarten mit NVLink-Technologie aufnehmen. Außerdemstehen 4 PCIe x16-Steckplätze fürHochgeschwindigkeits-Netzwerkadapter und 24 DIMM-Slots für bis zu 3TB System-RAM zur Verfügung.Die Thunder HX FT48T-B7105(https://www.tyan.com/Barebones_FT48TB7105_B7105F48TV4HR-2T-N) vonTYAN ist eine Sockel-Workstation-Plattform mit zwei skalierbarenIntel Xeon Prozessoren und unterstützt bis zu 5Hochleistungs-Workstation-Grafikkarten. DieseHochleistungs-Workstation bietet den professionellen Power-Usern einMaximum an E/A und ist auf 3D-Rendering und Bildverarbeitungausgerichtet.Die Thunder CX TN200-B7108-X4L(https://www.tyan.com/Barebones_TN200B7108-X4L_B7108T200X4-220PV3HR)ist eine Dual-Sockel-4-Knoten-Serverplattform mit 2 HE undunterstützt 12 3,5"-SAS/SATA-Laufwerke im 2-HE-Gehäuse für dieSpeicherung von Big Data. Mit insgesamt 8 CPU-Sockeln, 64DDR4-DIMM-Slots, 8 PCIe-Slots und 8 über das gesamte Gehäuseverteilten NVMe M.2-Laufwerken eignet sich die Plattform ideal fürden Einsatz in hyperkonvertierten Infrastrukturen.Die vorgestellten TYAN HPC Plattformen auf der ISC 2018- Thunder HX FT77D-B7109: (http://www.tyan.com/Barebones=FT77DB7109=B7109F77DV14HR-2T-N=description=EN) Die auf dem skalierbaren IntelXeon Prozessor basierende 4-HE-Dual-Sockel-Plattform mit bis zu 24DDR4 DIMM-Slots, 9 PCIe x16-Slots und 14 2,5"Hot-Swap-SATA-6Gb/s-Laufwerken, 4 der Steckplätze unterstützenoptional NVMe U.2-Laufwerke.- Thunder HX FA77-B7119:(http://www.tyan.com/Barebones_FA77B7119_B7119F77V14HR-2T-N) Aufdem skalierbaren Intel Xeon Prozessor basierende4-HE-Dual-Sockel-Plattform mit bis zu 24 DDR4 DIMM-Slots, 11 PCIex16-Slots und 14 2,5" Hot-Swap-SATA-6Gb/s-Laufwerken, 4 derSteckplätze unterstützen optional NVMe U.2-Laufwerke- Thunder HX TA88-B7107: Auf dem skalierbaren Intel Xeon Prozessorbasierende 2-HE-Dual-Sockel-Plattform mit bis zu achtGPU-Beschleunigern, 24 DDR4 DIMM-Slots und zwei2,5"-NVMe-U.2-Laufwerken- Thunder CX TN200-B7108-X4L:(http://www.tyan.com/Barebones_TN200B7108-X4L_B7108T200X4-220PV3HR)Auf dem skalierbaren Intel Xeon Prozessor basierende2-HE-4-Knoten-Dual-Sockel-Plattform Jeder Knoten unterstützt bis zu16 DDR4 DIMM-Slots und 3 3,5" SAS 12 Gb/s- oder SATA6-Gb/s-Laufwerke.- Thunder HX FT48T-B7105:(http://www.tyan.com/Barebones_FT48TB7105_B7105F48TV4HR-2T-N) Aufdem skalierbaren Intel Xeon Prozessor basierendeDual-Sockel-Workstation-Plattform mit bis zu 12 DDR4 DIMM-Slots, 6PCIe x16-Slots und 4 oder 8 3,5" Hot-Swap-SAS 12-Gb/s- oder SATA6Gb/s-LaufwerkenPressekontakt:Fenny Chen886-33275988ext.2849Original-Content von: TYAN, übermittelt durch news aktuell