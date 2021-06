TYAN liefert KI- und Cloud-optimierte Systeme auf Basis der skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation auf der TYAN 2021 Online-Ausstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

Taipei (ots/PRNewswire) - Entdecken Sie 10-GPU Supercomputing, KI-Inferenz, In-Memory-Computing und High-IOPS-Cloud-Plattformen in der virtuellen 3D-UmgebungTYAN®, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformdesigns und Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, bringt Intel Xeon® der 3. Generation mit skalierbaren prozessorbasierten Serverplattformen (https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/Ice-Lake/) mit integrierter KI-Beschleunigung und erhöhter Sicherheit, und eine 2X Steigerung der PCIe 4.0 I/O für die anspruchsvollsten Anforderungen in HPC-, Cloud-, Storage- und 5G-Workloads auf der TYAN 2021 Server-Lösungen Online-Ausstellung (https://www.tyan.com/EN/campaign/2021) ab dem 3. Juni."Mit dem Wachstum von KI und Cloud sind unsere neuen Server, die auf skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation basieren, so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von Workloads für Hochleistungssysteme wie KI-Inferenz oder Deep-Learning-Plattformen für eine kostenoptimierte IOPS-Cloud-Speicherplattform bereitstellen." sagte Danny Hsu, Vice President der Server Infrastructure Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation.Tempest und Thunder HX/SX Produktlinien zur Verbesserung der KI-Leistung und DatenspeicherungDer Tempest HX S5642 (https://www.tyan.com/Motherboards_S5642_S5642AGM3NRE-2T) wurde für AI- und HPC-Anwendungen optimiert und ist ein Standard-Server-Motherboard im SSI CEB-Formfaktor (12" x 10,6"). Das Motherboard ist mit einem einzigen skalierbaren Intel Xeon Prozessor der 3. Generation, 8 DDR4-3200 DIMM-Steckplätzen, zwei 10GbE- und einem GbE LAN-Ports, drei PCIe Gen 4.0 x16 und zwei NVMe M.2-Steckplätzen ausgestattet.Angetrieben von skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation mit integrierter KI-Beschleunigung ist das Thunder SX TS65-B7120 (https://www.tyan.com/Barebones_TS65B7120_B7120T65V10E4HR-2T) von TYAN ein eigenständiges System und ideal für KI-Inferenzanwendungen. Das 2HE Dual-Socket-System verfügt über 16 DDR4 DIMM-Steckplätze, fünf Standard PCIe 4.0-Steckplätze, zwölf vordere 3,5-Zoll-werkzeuglose SATA-Laufwerksschächte mit bis zu vier NVMe U.2-Unterstützung und zwei hintere 2,5-Zoll-werkzeuglose SATA-Laufwerksschächte für den Bootdrive-Einsatz.Das Thunder HX TS75-B7122 ist ein 2HE-System, das für KI-Inferenz und In-Memory-Computing-Workloads entwickelt wurde und zwei skalierbare Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation, 32 DDR4 DIMM-Steckplätze, zwei PCIe 4.0 x16-Steckplätze für doppelt große, aktiv gekühlte GPUs und zwölf 3,5-Zoll-Tools unterstütztweniger SATA-Laufwerksschächte mit bis zu vier NVMe U.2 Unterstützung. Die andere 2HE Dual-Socket Server Plattform ist Thunder SX TS65A-B7126, mit 16 DDR4 DIMM Slots, zwei PCIe 4.0 x16 Slots und Hybrid Storage Configuration. Der TS65A-B7126 bietet Platz für acht NVMe U.2, zehn 2,5-Zoll-werkzeuglose SATA-Laufwerksschächte vorne und zwei hintere 2,5-Zoll-werkzeuglose SATA-Laufwerksschächte für den Bootlaufwerkseinsatz.TYAN's Thunder HX FT83A-B7129 (https://www.tyan.com/Barebones_FT83AB7129_B7129F83AV8E4HR-N) ist ein 4HE Dual-Socket Supercomputer, der bis zu zehn leistungsstarke GPU-Karten unterstützt. Die FT83A-B7129-Plattform basiert auf zwei skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation und 32 DDR4-DIMMs und bietet herausragende heterogene Rechenleistung für eine Vielzahl von GPU-basierten wissenschaftlichen Hochleistungs-, KI-Training-, Inferenz- und Deep-Learning-Anwendungen. Das System bietet zwölf werkzeuglose 3,5-Zoll-Laufwerksschächte mit bis zu vier NVMe U.2-Geräten.Die Produktlinien Tempest und Thunder CX verfügen über Hochleistungs-Computing, das eine große Speicherkapazität erfordertDas TYAN Tempest CX S7126 (https://www.tyan.com/Motherboards_S7126_S7126GM2NRE) ist ein rackoptimiertes Server-Motherboard in EATX (12" x 13.1") Formfaktor für Rechenzentren mit zwei skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der 3. Generation, 16 DDR4-3200 DIMM-Steckplätzen, zwei PCIe 4.0 x32Dichte Riser Slots, zwei Onboard GbE LAN Ports und ein NVMe M.2 Slot. Darüber hinaus werden der Thunder CX GC68-B7126 (https://www.tyan.com/Barebones_GC68B7126_B7126G68V4E4HR) und der Thunder CX GC68A-B7126 (https://www.tyan.com/Barebones_GC68AB7126_B7126G68AV10E2HR) mit dem gleichen S7126-Board in einem 1HE-Gehäuse eingesetzt, das unterschiedliche Cloud-Anwendungsanforderungen bietet. Die GC68-B7126 beherbergt vier 3,5-Zoll-SATA-Laufwerksschächte für große Speicherkapazität und vier 2,5-Zoll-Tool-less NVMe U.2 diejenigen für die Anwendung Cache-Nutzung, während GC68A-B7126 bietet zwölf 2,5-ZollZoll werkzeuglose SATA-Laufwerksschächte mit Unterstützung für bis zu zwei NVMe U.2-Geräte für hohen IOPS-Speicherbedarf. Zwei Systeme bieten bis zu einem Paar PCIe 4.0 x16 Erweiterungssteckplätze und einen OCP 2.0 LAN Mezzanine Steckplatz.Bitte klicken Sie hier (https://www.tyanvirtual.com/) für weitere Informationen und zur Anmeldung.Unterstützende Ressourcen:Bitte sehen Sie sich dieses Video (https://www.youtube.com/watch?v=K7S7dQ5-6JM&form=MY01SV&OCID=MY01SV) über die skalierbaren Intel Xeon Prozessorserver der TYAN 3. Generation an, die für KI und Cloud entwickelt wurden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522612/Attendees_Can_Experience_Demonstrations_on_the_Latest_3rd_Gen_Intel_Xeon_Scalable_Processor_Products.jpgPressekontakt:Janete Chen886-3-3275988Original-Content von: MiTAC International Corporation, übermittelt durch news aktuell