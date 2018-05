Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Frankfurt/Main (ots) - Adidas ist Deutschlands beliebtesterMode-Arbeitgeber. Auf den nächsten Plätzen im Image-Ranking folgendie PVH-Gruppe (u.a. Tommy Hilfiger, Calvin Klein) und derHosenspezialist Brax. Das ist das Ergebnis der Studie "Working inFashion 2018" der TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe). Beteiligthaben sich mehr als 3600 Mitarbeiter und Nachwuchskräfte derModebranche. Sie haben eine Vorauswahl aus insgesamt 40 Unternehmenvon Adler bis Zalando in zehn verschiedenen Kategorien bewertet, u.a.Gehaltsniveau, Aufstiegschancen und attraktive Produkte.Adidas liegt mit einer Zustimmung von 56,7% im Gesamtranking vornund hat besonders in den Kategorien Gehaltsniveau, Aufstiegschancen,Weiterbildung und internationales Arbeiten gepunktet. Die PVH-Gruppekommt auf 54% und ist in den Kategorien attraktive Produkte undZukunftspotenzial ganz vorne gelandet. Brax (51,5%) ist die Nummereins bei sozialer Verantwortung, Betriebsklima und Work-Life-Balance.Am wenigsten attraktiv für einen Job in der Modebranche ist derDiscounter Primark (13,6%), der vor allem in den KategorienBetriebsklima und soziale Verantwortung auf dem letzten Platz landet.Nur knapp vor Primark landen Karstadt (13,7%) und derBekleidungsfilialist Adler (16,8%).Insgesamt zeigt sich, dass das Image eines Unternehmens denArbeitnehmern sehr wichtig ist. So stimmen 83% der Befragten derAussage zu: "Ich lege viel Wert darauf, dass das Unternehmen, in demich arbeite, ein gutes Image hat." Dabei gehören sozialeVerantwortung und nachhaltiges Wirtschaften inzwischen zu denKriterien, die bei einem Arbeitgeber besonders wichtig sind, sagen94% der Befragten. Ganz vorn liegen mit einem Wert von jeweils 100%ein gutes Betriebsklima, ein gutes Gehalt und ein sichererArbeitsplatz.Das jährliche Durchschnittsgehalt für die Festangestellten derBranche liegt laut TW-Befragung bei 50.700 Euro brutto. Damit ist dieMehrheit der Befragten unzufrieden. "Ich finde das von meinemArbeitgeber gezahlte Gehalt für meine Tätigkeit angemessen", sagennur 44% der Studienteilnehmer. Und obwohl das Geld nicht dasWichtigste sei, ist "zu wenig Gehalt" der häufigste Grund für denWechsel des Arbeitgebers, über den fast die Hälfte der Befragtenzumindest gelegentlich nachdenkt. Insgesamt aber ist den Mitarbeiternder Spaß an der Arbeit wichtiger als die Höhe der Bezahlung. "Gut zuverdienen, ist nicht das Wichtigste. Die Arbeit muss in erster LinieSpaß machen", sagen 76% der Mitarbeiter.Mit den Urlaubsregelungen sind die meisten Mitarbeiter der Branchezufrieden. Die Mehrheit der Befragten (61%) hat 30 Urlaubstage imJahr. Und mehr als drei Viertel finden die Zahl ihrer Urlaubstageausreichend. Jeder Zweite hat zu bestimmten Zeiten Urlaubssperre undfür jeden Vierten sind diese Zeiten ungünstig. "Drei Wochen Urlaub amStück sind bei mir kein Problem", sagen 53%. Und nur bei einemDrittel der Befragten gestalten sich die Abstimmungsprozesse mit denKollegen schwierig. Urlaubsgeld gibt es nur in jedem zweitenUnternehmen und die Möglichkeit zu unbezahlter Freizeit haben nur 39%der Befragten. Nur wenige (13%) haben schon mal Urlaubstage verfallenlassen. Und 69% der Studienteilnehmer können ihre nicht genutztenTage ins Folgejahr übertragen. In der Regel bis zum Ende des erstenQuartals.Die TW hat erstmals in der jährlich durchgeführten "Working inFashion"-Studie die Mitarbeiter zu ihren Erfahrungen mit den derzeitlaufenden Umbrüchen aufgrund der Digitalisierung befragt.Überraschend ist, dass nur 62% aller Befragten bislang überhauptVeränderungen durch die digitale Transformation spüren. Dabei sehensich die Beschäftigten in den großen Unternehmen, bei denen fast dreiViertel der Aussage zustimmten, stärker betroffen als die Belegschaftkleinerer Firmen, von denen das nur jeder Zweite bestätigt.Alarmierend ist, dass nur jeder Zweite sein Unternehmen gutaufgestellt sieht für die derzeitigen Herausforderungen. Aberpersönlich fühlen sich 73% der Befragten gut qualifiziert für dieVeränderungen.Der detaillierte Bericht zur TW-Studie "Working in Fashion 2018"mit einem Gesamtranking der 40 Arbeitgeber in den einzelnenKategorien ist ab Mittwoch, 23. Mai 18 Uhr, in der TextilWirtschaftauf dem Smartphone oder Tablet für Android sowie iOS und abDonnerstag, 24. Mai, in der gedruckten Ausgabe zu lesen. Außerdemgibt es erstmals einen fast 500 Seiten starken Expertenband zurStudie für alle HR-Profis. Er kann für 498 Euro plus MwSt. mit demKennwort "WIF 2018" unter der Email-Adresse:redaktiontw@textilwirtschaft.de bestellt werden.Mehr Informationen zu den Studien, Markt- und Imageanalysen der TWsind auf www.texilwirtschaft.de/research zu finden.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell