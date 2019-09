TW-Ranglisten: Luxus läuft, Online wächst

Frankfurt/Main (ots) - Die spanische Inditex-Gruppe, zu der unteranderem der Filialist Zara gehört, ist der größte Modemarken-AnbieterEuropas. Das zeigt die neue Umsatz-Rangliste des FachmagazinsTextilWirtschaft (dfv Mediengruppe). Inditex verbuchte 2018 einen um3,2% gestiegenen Umsatz von 26,1 Mrd. Euro und lag damit deutlich vordem Zweitplatzierten, der deutschen Adidas-Gruppe, die ihre Erlöse um3,3% auf 21,9 Mrd. Euro steigern konnte. Den dritten Platz belegt derschwedische Konzern H&M, der mit Umsätzen von 20,5 Mrd. Euro um 1,2%unter Vorjahr abschloss.Sehr hohe Zuwächse erzielten 2018 die meisten Luxusmode-Anbieter,allen voran die französischen Konzerne LVMH (plus 19,3% auf 18,5 Mrd.Euro) und Kering (plus 26,3% auf 13,7 Mrd. Euro).Insgesamt führt die TextilWirtschaft in ihrer Rangliste dergrößten europäischen Modemarken-Anbieter 183 Unternehmen mit Umsätzenvon mindestens 75 Mio. Euro auf.In einem weiteren Ranking listet die Fachzeitung die 90 größtenPlayer im deutschen Modehandel mit Umsätzen von mindestens 50 Mio.Euro auf. Hier steht erneut die Otto Group an der Spitze, die ihreUmsätze mit Bekleidung um 4,5% auf 4,03 Mrd. Euro steigern konnte.Auf den nächsten Rängen folgen H&M (3,16 Mrd. Euro) und C&A mit einemvon der TW geschätzten Umsatz von 2,32 Mrd. Euro. Die stärkstenZuwächse verbuchten Online-Händler wie Zalando (plus 13,4%) undAmazon mit einem geschätzten Zuwachs der Mode-Umsätze in Deutschlandvon 16%.Die kompletten Rankings veröffentlicht die TextilWirtschaft inihrer aktuellen Ausgabe diese Woche und auf ihrer Internet-Seite.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: TextilWirtschaft, übermittelt durch news aktuell