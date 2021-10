TVnow-Nachfolger RTL+ geht mit Hochglanz-Produktionen an den Start

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Streamingdienst TVnow wird am 4. November zu RTL+ und startet mit Hochglanz-Produktionen neu durch.



Gleich zu Beginn wird das Justizdrama "Ferdinand von Schirach - Glauben" mit Peter Kurth und Narges Rashidi verfügbar sein, wie die Mediengruppe RTL am Dienstag in Köln mitteilte. Bis zum Ende des Jahres sollen weitere Fiction-Highlights aus Eigenproduktion folgen. Dazu zählen die Verfilmung der Affäre um die Hitler-Tagebücher, "Faking Hitler", mit Lars Eidinger und Moritz Bleibtreu, die Historienserie "Sisi" mit Dominique Devenport und Jannik Schümann und die neue Familienserie "Friedmanns Vier". Der Co-Geschäftsleiter von RTL+, Henning Tewes, will künftig "Deutschlands größte Entertainment-Welt" anbieten.

Im Zuge der Umbenennung in RTL+ werden auch die Angebotspakete in RTL+ Free (kostenlos), RTL+ Premium (4,99 Euro) und RTL+ Premium Duo (7,99 Euro) angepasst, die Preise bleiben unverändert. RTL+ hat nach Unternehmensangaben mehr als zwei Millionen zahlende Kunden./bok/DP/ngu