TV und Fussball WM erstmals mit Untertiteln für Gehörlose / Mobil und zeitversetzt im Online TV Rekorder

Unterföhring (ots) - Passend zur Fussball Weltmeisterschaft 2018in Russland bietet der deutsche Online TV Rekorder YouTV® neben derHörfilmspur erstmals die Aufzeichnung von Untertiteln beiOnline-Aufnahmen an. Von den derzeit 46 Fernsehsendern strahlen 25das tägliche Unterhaltungsprogramm mit Untertiteln (engl. "ClosedCaptions") aus. Bei ARD beispielsweise werden rund 90% des TVProgramms mit Untertitelung ausgestrahlt. Ein großer Mehrwert fürviele Gehörlose, die nun erstmals Handlungen und Bild-Erzählungen inSchriftsprache erfassen können - durch YouTV sogar zeitversetzt undauf mobilen Geräten wie einem Smartphone.Durch Aufnahme einer Wunschsendung im persönlichen Videorekorderhttps://www.youtv.de stehen somit alle Zusatzinhalte für einebarrierefreie Erfassung der Handlung zur Verfügung. Untertitel fürGehörlose oder die Hörfilmfassung (hörbare bzw. akustischeBildbeschreibung) für Blinde und sehbehinderte Menschen. Ein solchesAngebot ist weltweit einzigartig und ermöglicht den TV Konsum füralle und überall."Inklusion und völlige Barrierefreiheit war und ist bei YouTVstets ein wichtiges Thema", bestätigt Geschäftsführer MichaelWestphal und betont das Engagement des gesamten Teams auch weiterhindas barrierefreie Angebot auszubauen. Der Online-Player unterhttps://www.youtv.de sowie die erfolgreiche YouTV App für die AndroidPlattform aber auch Android TV und NVIDIA Shield Geräte bietenbereits die begehrte Funktion.Alle TV Sendungen im deutschen TV, die Untertitel enthalten: https://www.youtv.de/tv-tipps-genre/untertitel-sendungen-deutsches-fernsehenFernsehsendungen mit akustischer Bildberschreibung:https://www.youtv.de/tv-tipps-genre/audio-descriptionFußball WM 2018 Online Aufnahme:https://www.fussball-wm-online.com/Über YouTV:YouTV (https://www.youtv.de) ist ein internetbasierter TV-Rekorderzur Aufzeichung von Fernsehsendungen in der Cloud - ohne zusätzlicheHardware oder Anforderungen.Aufzeichnungen lassen sich jederzeit via Mac, PC, Tablet,Smartphone, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Roku, LG,Panasonic, smartTV, NVIDIA SHIELD oder anderen abrufen und offlineals MP4 laden.Pressekontakt:Michael Westphal, MBAYOUTV®Beta-Straße 9aD - 85774 UnterfoehringPhone +49 89 960 570 12email: presse@youtv.deWeb: www.youtv.deOriginal-Content von: YOUTV - TV Mediathek, übermittelt durch news aktuell