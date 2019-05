Berlin (ots) - Am Freitag (31. Mai) ist es soweit: Deutschlandzählt wieder über eine Woche lang Insekten. Zum Start seinerMitmach-Aktion "Insektensommer" erhält der NABU prominenteUnterstützung von TV-Moderatorin, NABU-Mitglied und Insektenfan RuthMoschner.Wir laden Sie herzlich zu einer exklusiven Zählung im Garten vordem Deutschen Theater in Berlin-Mitte ein. Dort können Sie RuthMoschner und NABU-Insektenexpertin Daniela Franzisi treffen undgemeinsam mit weiteren Insektenfreundinnen und -freunden auf dieSuche nach tierischen Nachbarn in Blumen, Böden und Büschen gehen.Die NABU Citizen-Science-Aktion "Insektensommer" findet bundesweitvom 31. Mai bis zum 9. Juni und vom 2. bis 11. August statt.Termin: Freitag,31.5.2019, 13:00 UhrOrt: Platz vor dem Deutschen Theater, Schumannstraße 13 a,10117 Berlinmit: Ruth MoschnerDaniela Franzisi, NABU-InsektenexpertinInsektenfreundinnen und -freundeWir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu können. Mehr Infos gibt esunter www.insektensommer.de.Laden Sie sich gerne zur Vorbereitung unsere App Insektenweltherunter: www.NABU.de/insektenweltBitten melden Sie sich vorab an über presse@NABU.de oder Tel.030-284984-1510. Vor Ort sind wir am 31. Mai mobil erreichbar über:0173-9306515.Mit freundlichen GrüßenKathrin KlinkuschNABU-PressesprecherinTel. +49 (0)30.284984-1510Mobil +49 (0)173.9306515Pressekontakt:NABU-PressestelleKathrin Klinkusch | Iris Barthel | Britta Hennigs | Nicole Flöper |Silvia TeichTel. +49 (0)30.28 49 84-1510 | -1952 | -1722 | -1958 | -1588Fax: +49 (0)30.28 49 84-2000 | E-Mail: presse@NABU.deOriginal-Content von: NABU, übermittelt durch news aktuell