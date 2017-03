TV trifft Literatur: Das 3sat-Programm zur Leipziger Buchmesse 2017

--------------------------------------------------------------Das Programm am 3sat-Standhttp://ots.de/qBloE--------------------------------------------------------------Mainz (ots) -Sonntag, 19., bis Samstag, 25. März 2017ErstausstrahlungenVom 23. bis 26. März öffnet die Leipziger Buchmesse ihreHallen fürBücherfans und lädt mit "Leipzig liest" zum größten Lesefest Europasein. 3sat besucht die Frühjahrsmesse, stellt Neuerscheinungen vor,führt Gespräche mit Autoren und diskutiert die neuesten Trends aufdem Buchmarkt. Am 3sat-Stand in der Glashalle (Empore Nord, Stand 16)sind bekannte Autorinnen und Autoren zu Gast. Hier können Fans der"Kulturzeit" auch erstmals die neuen Moderatorinnen erleben: NinaMavis Brunner und Vivian Perkovic werden mit Cécile Schortmann undErnst A. Grandits Gespräche am 3sat-Stand moderieren.Zum Auftakt wirft Gert Scobel in "3satbuchzeit" bereits vor derMesse am Sonntag, 19. März, 18.00 Uhr einen Blick auf ausgewählteNeuerscheinungen des Bücher-Frühlings, die er gemeinsam mit derRomanistin und Autorin Barbara Vinken, der Literaturkritikerin SandraKegel und mit der Literaturwissenschaftlerin Katrin Schumacherdiskutiert. Die "3satbuchzeit" Bücher-Liste umfasst Denis Johnsonsabgründigen Abenteuer- und Spionage-Roman "Die lachenden Ungeheuer",Julia Wolfs innovativen Roman "Walter Novak bleibt liegen", denpreisgekrönten schwedischen Beststeller "Alles, was ich nichterinnere" von Jonas Hassen Khemiri sowie Julian Barnes Roman "DerLärm der Zeit", der sich um den Komponisten Dimitri Schostakowitschdreht.Am Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. März, berichtet3sat-"Kulturzeit" jeweils um 19.20 Uhr von der Leipziger Buchmesse,zeigt die Eröffnung, spricht mit Verlegern und Autoren und stelltNeuerscheinungen vor.In "Kulturzeit extra: Ost/West" von der Leipziger Buchmessespricht Moderatorin Vivian Perkovic dann am Freitag, 24. März, 19.20Uhr, mit Schriftstellern über die Suche nach Identität in Ost- undWest. Die Länder des Westens sind in ihrer Identität erschüttertdurch den erstarkenden Populismus und durch die Krise der EU. Aberauch die Länder des ehemaligen Ostblocks sind immer noch auf derSuche nach ihrer Identität, auch 25 Jahre nach Ende der Sowjetunion.Litauen, das Gastland der Buchmesse, ist ein Paradebeispiel dafür:Die Angst vor Russland ist stark, die NATO für viele im Land derwichtigere, weil schützende Partner, als die EU. Eine Suche nachIdentität mitten in Europa - in Leipzig.Am Samstag, 25. März, 22.10 Uhr, begrüßt Literaturkritiker DenisScheck Schriftsteller und Autoren in der "Leipziger Buchnacht" livezeitversetzt aus der ehemaligen Schalterhalle des BayerischenBahnhofs. Abseits der Hektik der Buchmesse stellt er hier dieNeuerscheinungen seiner Gäste vor und blickt mit ihnen auf ihr Werk.Mit dabei sind: Feridun Zaimoglu, Eva Menasse, Andrea Wulf, JosefHaslinger und Vincent Klink.Auf dem Messegelände ist 3sat in der Glashalle (Empore Nord, Stand16) zu finden. Am Stand präsentieren die 3sat-Moderatoren rund 40Autorinnen und Autoren.Weitere Informationen:"Kulturzeit extra: Ost/West" im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/kulturzeit-extra-von-der-leipziger-buchmesse-1/"Leipziger Buchnacht" im 3sat-Pressetreff: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/denis-scheck-und-die-leipziger-buchnacht/Die Gespräche am 3sat-Stand: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/die-gespraeche-am-3sat-stand/Lesungen und Gespräche live und on demand: www.3sat.de/buchmessePressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satJessica ZobelTel: +49 (0) 6131 - 701 6293zobel.j@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell