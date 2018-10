Unterföhring (ots) -Vorteil Deutschland! In der zweiten Ausgabe der neuenProSieben-Show "Alle gegen Einen" verschätzt sich Studio-KandidatinTheresia aus der Pfalz im alles entscheidenden letzten Spiel. Damitgeht der Jackpot in Höhe von 80.000 Euro an einen zufälligausgewählten Zuschauer, der bei der Show per App mitgespielt hat.Elton überrascht Martina aus der Nähe von Hamburg. "Ich freue michsehr", sagt die sichtbar überwältigte Zuschauerin live in einemVideoanruf in der TV-Show.Die ProSieben-Show "Alle gegen Einen" mit Elton legt zu underzielt 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigenZuschauern. Am nächsten Samstag, 3.11., zeigt ProSieben die dritteAusgabe von "Alle gegen Einen".Bildmaterial aus der Show und das Versuchsprotokoll der Sendungstehen ab sofort auf http://presse.prosieben.de/shows zur Verfügung.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:28.10.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell