Der TV der Zukunft auf der IFA 2017 / Panasonic präsentiert auf der IFA in Berlin einen transparenten OLED TV - Der funktionsfähige Prototyp zeigt, wie TVs in wenigen Jahren aussehen werden (FOTO)

Hamburg (ots) -Glasscheibe oder High-End TV? Auf Knopfdruck wird aus einerGlasscheibe im Wohnzimmerschrank ein OLED TV mit 4K Auflösung. DerPrototyp auf dem Panasonic Stand in Halle 5.2 zeigt bereits heute,welche Möglichkeiten "intelligentes Glas" bietet. Denn neben derAnwendung im Wohnzimmer plant Panasonic auch eine Vielzahl vonAnwendungsbeispielen im öffentlichen Raum."Wir hatten auf der letztjährigen IFA einen frühen Prototyp mitintelligentem Glas auf dem Stand", erklärt Michael Langbehn, Head PR,Media und Sponsoring bei Panasonic Deutschland. "Der neue Prototyphat 4K Auflösung und OLED Technologie und verdeutlicht, wie schnelldie Entwicklung voranschreitet." Denn auch, wenn es noch keinenTermin für die Markteinführung des transparenten OLED TVs gibt, lässtdas Modell erkennen, wie intensiv Panasonic an der Technik arbeitet."Panasonic ist ein breit aufgestelltes Unternehmen, das intelligentesGlas in ganz unterschiedlichen Szenarien einsetzen kann. Der OLED TVfür zuhause ist nur eines von vielen Anwendungsbeispielen", soLangbehn.Zu den weiteren Einsatzmöglichkeiten zählen interaktiveWerbeflächen - beispielsweise Schaufenster oder Glastüren inGeschäften. Auf dem IFA Stand präsentiert Panasonic außerdem, wiesich das intelligente Glas in Kombination mit einem Touchscreennutzen lässt: Im "Better Living Tomorrow" Bereich der Panasonic Hallesteht der Prototyp eines Wein- und Sakekühlschranks. Auf dessenGlastür können nicht nur Zusatzinformationen zu den gekühltenGetränken abgefragt, sondern auch passende Rezeptvorschläge abgerufenwerden. Die Studie vereint gleich mehrere Kompetenzen aus dem HausePanasonic geschickt miteinander: transparente Displaytechnologie,Sensortechnik und Informationsaustausch. Michael Langbehn: "Im Rahmender IFA zeigen wir nicht nur unsere aktuellen Spitzenprodukte sondernauch eine Auswahl besonders spannender Beispiele aus unserenForschungs- und Entwicklungsabteilungen. Für mich ist das einer derGründe, auf die IFA zu gehen: Ich will einen Blick in die Zukunft derTechnik werfen."Bei Veröffentlichung oder redaktioneller Erwähnung freuen wir unsüber die Zusendung eines Belegexemplars!Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive und B2B Business. In der fast100-jährigen Unternehmensgeschichte expandierte Panasonic weltweitund unterhält inzwischen 495 Tochtergesellschaften und 91Beteiligungsunternehmen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März2017) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Netto-Umsatz von7,343 Billionen Yen / 56,3 Milliarden EUR. Panasonic hat denAnspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnenGeschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seinerKunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowiedie Marke Panasonic finden Sie unterwww.panasonic.com/global/home.html und www.experience.panasonic.de/.Weitere Informationen:Panasonic DeutschlandEine Division der Panasonic Marketing Europe GmbHWinsbergring 15D-22525 Hamburg (Germany)Ansprechpartner für Presseanfragen:Michael LangbehnTel.: +49 (0)40 / 8549-0E-Mail: presse.kontakt@eu.panasonic.comOriginal-Content von: Panasonic Deutschland, übermittelt durch news aktuell