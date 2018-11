Weitere Suchergebnisse zu "Total":

München (ots) -- Sekten, totalitäre Systeme, radikale Ideologien: EstherSedlaczek spricht in der neuen A&E-Dokumentation "Total Control- Im Bann der Seelenfänger" mit einem ehemaligenScientology-Mitglied, al-Qaida-Aussteigern, einem Ex-Neo-Nazisowie dem Stasi-Opfer Edda Schönherz darüber, wie leichtMenschen geblendet, verführt und gegeneinander aufgehetzt werdenkönnen.- Internationale Experten wie Ron Jones ("Die Welle") und PhilipZimbardo (Stanford-Prison-Experiment) erklären zudem dieMechanismen von Manipulation und Macht.- TV-Weltpremiere der einstündigen Dokumentation am kommendenMontag, 19. November 2018, um 21 Uhr im Rahmen der Themenwoche"Twisted Faith - Macht und Manipulation" exklusiv auf A&EMit seiner neuen deutschen Eigenproduktion "Total Control - ImBann der Seelenfänger" zeigt der TV-Sender A&E, wie leicht Menschenvon Fanatikern, Autokraten und Populisten geblendet und verführtwerden können. Welche Anziehungskraft besitzen Totalitarismus undextremer Glaube und welche Parallelen lassen sich bei all diesenzerstörerischen Gruppen erkennen? Dieser Frage geht dieTV-Moderatorin Esther Sedlaczek in der neuen 45-minütigenDokumentation auf den Grund. A&E strahlt "Total Control - Im Bann derSeelenfänger" als TV-Weltpremiere im Rahmen der Sonderprogrammierung"Twisted Faith - Macht und Manipulation" am kommenden Montag, 19.November, um 21 Uhr aus. Mit der Themenwoche "Twisted Faith - Machtund Manipulation" widmet sich A&E eine Woche lang vom 18. bis zum 24.November rund um die Uhr dem Themenkomplex Sekten, religiöseOrganisationen und zerstörerische Gruppierungen.In "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" trifft EstherSedlaczek auf das ehemalige ranghohe Scientology-Mitglied WilfriedHandl, die al-Qaida-Aussteiger Irfan Peci und Eren Recberlik, denehemaligen Neo-Nazi Oliver Riek sowie die Fernsehansagerin EddaSchönherz, die wegen ihres Wunsches, die DDR zu verlassen, von derStasi inhaftiert wurde.Neben den Opfern und Überlebenden zerstörerischer Gruppen undradikaler Ideologien kommen zudem internationale Experten zu Wort,die auf dem Gebiet der Massenpsychologie und Sektenforschung führendsind. Für die A&E-Doku traf Produzent und Autor Emanuel Rotstein aufden ehemaligen Lehrer Ron Jones, der 1967 mit Schülern dasThe-Third-Wave-Experiment zum Thema Faschismus durchführte unddemonstrierte, wie stark die Anziehungskraft von charismatischenFührern und ausgrenzenden Ideologien sein kann. Das Sozialexperimentnahm bedrohliche Formen an, so dass Jones es abbrach. Später bot esden Stoff für Morton Rhues weltberühmten Roman "Die Welle" undmehrere Verfilmungen und Theaterstücke. Am Ort desOriginal-Experiments, dem heutigen Cubberley Community Center in PaloAlto, sprach Rotstein mit Ron Jones und dessen ehemaligem SchülerMark Hancock über die Mechanismen von totalitären und radikalenSystemen.Ebenso zu Wort kommt der Sozialpsychologe Dr. Philip Zimbardo,dessen 1971 durchgeführtes Stanford-Prison-Experiment kurz nach demStart abgebrochen wurde, da die Probanden sich in Lebensgefahrbrachten. Auch der Sektenexperte Rick Alan Ross stand für A&E in denUSA vor der Kamera.Emanuel Rotstein: "Mit 'Total Control - Im Bann der Seelenfänger'wollen wir die Muster von Manipulation, Fanatismus, Machtmissbrauchund Unterdrückung darstellen, die - unabhängig von Ideologie undpolitischer Ausrichtung - immer wieder auftreten und dazu führen,dass Menschen ihr kritisches Denken aufgeben und blind einem Führerfolgen."Mit "Total Control - Im Bann der Seelenfänger" setzt A+E NetworksGermany sein bereits seit 2005 bestehendes Engagement im Bereichdeutscher Eigenproduktionen für seine Sender HISTORY und A&E (ehemalsThe Biography Channel) fort. Das aufwendige Produktionsniveau,internationale Drehorte, prominente Darsteller und hochkarätigeSprecher spiegeln die hohen Qualitätsansprüche des US-Mutterhauseswider. Zu viel beachteten Eigenproduktionen von HISTORY und A&Ezählen "Die Befreier", "Der elfte Tag", "Guardians of Heritage -Hüter der Geschichte" und das True-Crime-Format "Protokolle desBösen", Vorgängerprojekt von "Total Control - Im Bann derSeelenfänger". Autor, Regisseur und Produzent der neuenA&E-Dokumentation ist Emanuel Rotstein, Director Production von A&Eund dem Schwestersender HISTORY.