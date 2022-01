TV-Vertrag mit dem Weltverband: Darts-WM weiter bei DAZN und Sport1

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Darts-Weltmeisterschaft wird in Deutschland auch in den kommenden Jahren bei Sport1 und DAZN zu sehen sein. Der Weltverband PDC und der Streaming-Dienst DAZN bestätigten am Donnerstag eine Ausdehnung des gemeinsamen Vertrags bis zur WM 2027, der auch Sport1 die Übertragung der Partien aus dem Alexandra Palace ermöglicht. Teil des Rechtepakets sind neben der WM auch die Premier League, die EM, die Team-WM, das World Matchplay sowie weitere wichtige Major-Turniere. Neu dazukommen werden ab 2022 die Turniere der European Tour, die zu einem großen Teil in Deutschland stattfinden./pre/DP/ngu