Anmoderationsvorschlag:Wer hat die schönsten Kurven in Deutschland? Am Donnerstagabend(6. September) erfahren wir's. Denn nach sechs Folgen "CurvySupermodel" geht die Model-Castingshow für dieses Jahr in die finaleRunde. Manch eine musste erst über sich selbst hinauswachsen, eswurde umgestylt, geweint und natürlich auch gelacht. Aber wer wird esam Ende schaffen? Wer kann sich gegen alle anderen bis zum Schlussbehaupten? Mehr von Oliver Heinze...Sprecher: Tausende junge Frauen haben sich beworben. 50 von ihnenkamen in die engere Auswahl. Sie haben gekämpft, habenunterschiedlichste Herausforderungen mehr oder weniger gutgemeistert, fünf haben es in die Endrunde geschafft und jetzterfahren wir endlich...O-Ton 1 (Angelina Kirsch, 3 Sek.): "Das 'Curvy Supermodel 2018'ist ..."Sprecher: Vorher müssen die Finalistinnen Alina, Ines, Schulamit,Pauline und Rahel allerdings noch mal richtig Gas geben.O-Ton 2 (Oliver Tienken, 4 Sek.): "Der absolute Siegeswille istjetzt gefragt!"Sprecher: Ein letztes Mal haben sie die Chance, die knallharteJury um Deutschlands erfolgreichstes Curvy-Model Angelina Kirsch vonsich zu überzeugen. Ob beim Shooting für eine große Modemarke oderbeim Abendessen mit Modelagent Peyman Amin - Die Jury weiß ganzgenau, was sie von den Modelanwärterinnen erwartet.O-Ton 3 (Angelina Kirsch & Oliver Tienken, 4 Sekunden):"Professionell, diszipliniert, ..." "... und wenn eine schwächelt,ist sie raus."Sprecher: Auch die Finalistinnen wissen, dass sie ein letztes Malalles geben müssen.O-Ton 5 (Kandidatinnen, 3 Sek.): "Man will auch nicht, dass esjetzt endet." "Man muss ja die Beste sein."Sprecher: Denn natürlich heißt es auch hier:O-Ton 6 (Oliver Tienken, 1 Sek.): "Nur eine kann gewinnen."Abmoderationsvorschlag:Alina, Ines, Schulamit, Pauline oder Rahel - wer kann sich gegenalle anderen durchsetzen und wird das Curvy Supermodel 2018? Dasgroße Finale gibt's jetzt am Donnerstag um 20:15 Uhr bei RTL 2.