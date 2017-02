München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Mit frischen Zutaten kochen: Das wollen ja viele - aber kaum einermacht es. Viel lieber greifen wir zu Fertiggerichten,Currywurst-Pommes, Pizza und Süßigkeiten - und wundern uns dann, wenndie Wampe immer dicker wird. Im Winter kann man das ja nochKlamotten-technisch gut kaschieren, aber der Frühling deckt ja leideralle Speckröllchen schonungslos auf. Was dagegen hilft und wie Sie inacht Wochen zu Ihrer Traumfigur kommen, weiß die RTL II Diät-TesterinAleksandra Bechtel. Oliver Heinze hat sich mit ihr zum Start derneuen Folgen getroffen.Sprecher: Trennkost, Null- oder Kohlsuppendiät: Aleksandra Bechtelhat schon viele Diäten ausprobiert. Ihr Fazit fällt allerdings eherernüchternd aus:O-Ton 1 (Aleksandra Bechtel, 0:26 Min.): "Bringt alles nichts,weil am Ende des Tages braucht der Körper Essen, um abzunehmen. DerMotor muss laufen, der Stoffwechsel muss in Gang kommen, sonst kannman gar nicht abnehmen. Und alle Diäten, bei denen man dieKalorienzufuhr so was von runterfährt, dass man eigentlich den ganzenTag nur Hunger hat und nur ans Essen denkt, kann ja nichts bringen.Weil der Körper am Fett festhält und es gar nicht erst loslässt. Unddeswegen warne ich davor."Sprecher: Persönlich geht sie deshalb inzwischen auch einen ganzanderen Weg, um ihr Gewicht zu halten:O-Ton 2 (Aleksandra Bechtel, 0:26 Min.): "Ich mache Sport, dreimaldie Woche mit Freundinnen. Wir rufen uns auch untereinander an, wenneiner nicht kommt. Ich versuche, mich gesund zu ernähren und positivzu denken. Also ich sag immer: 'Wenn man etwas wirklich will, dannkann man es auch beeinflussen.' Schreib Dir einfach mal auf, was Dueine Woche lang jeden Tag in Dich reinstopfst und dann korrigieredas. Viele Griffe in den Kühlschrank sind sicherlich auch unbewusst.Isst Du wirklich nur dann, wenn Du Hunger hast oder isst Dupausenlos? Das muss man selber kontrollieren."Sprecher: Genau darum geht's auch in den neuen "DieDiät-Tester"-Folgen bei RTL II, in denen sie - unterstützt vonPersonal Trainer Felix Klemme - abnehmwillige Kandidaten coacht.O-Ton 3 (Aleksandra Bechtel, 0:25 Min.): "Ich versuche sie zumotivieren, durchzuhalten, höre mir ihre Lebensgeschichten an. Wieisses dazu gekommen, dass sie vielleicht ein bisschen zu viel Pfundeauf den Rippen haben? Und ermutige sie, einfach weiterzumachen, helfeihnen auch herauszufinden, was ist gut für mich? Welcher Sport istgut für mich? Wie oft schaffe ich das realistisch? Was ist gut, wasich zu mir nehm? Also welches Essen vertrage ich tatsächlich nicht,was ist gut, was ist schlecht? Also alles das."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie auch gerade an Ihrer Traumfigur für den Frühling arbeitenund noch ein paar Tipps brauchen: Einfach mal RTL II einschalten -immer dienstags (ab 28.02.) um 22:15 Uhr in die neue Abnehm-Show"Meine Eltern, ihre Kilos und ich". Oder mittwochs (ab 01.03.) zurgleichen Zeit in die neuen Folgen von "Die Diät-Tester - In 8 Wochenzur Traumfigur!".ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell