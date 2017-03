München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Über sechs Millionen Straftaten registriert die Polizeihierzulande jedes Jahr. Mehr als die Hälfte davon kann sie laut"Kriminalstatistik" aufklären, der Rest bleibt unaufgeklärt. Am 29.März werden einige der brisantesten und erschütterndsten Fälle aberwieder aufgerollt - und zwar in der neuen Sendung "Ungeklärte Fälle -Deine Hilfe zählt" bei RTL II. Christoph Hoffmann, gelernterJournalist und ehemaliger Polizeireporter moderiert sie - und HelkeMichael verrät Ihnen, warum Sie da unbedingt mal reinschauen sollten.Sprecherin: An spektakuläre brisante Kriminalfälle erinnert sichRTL II-Moderator Christoph Hoffmann noch zur Genüge aus seineraktiven Zeit als Polizeireporter:O-Ton 1 (Christoph Hoffmann, 0:28 Min.): "Da gibt's echt einige:Zum Beispiel den Mord an einem Pizzeriabesitzer in Köln, das warOktober 2006. Ein Gast hat im Restaurant gewartet, bis er allein istmit dem Besitzer, hat den dann getötet. Oder auch das war ein großerFall in Köln, auch den haben wir begleitet: Mord an einer Besitzerineiner Salatbar 2007."Sprecherin: Während die beiden Fälle längst aufgeklärt sind, gibtes natürlich noch jede Menge ungeklärte. Genau um die geht's in derneuen Sendung. Zum Beispiel um einen Mord in Berlin vom November2015:O-Ton 2 (Christoph Hoffmann, 0:30 Min.): "Da ist ein 26-Jährigervon einem Unbekannten erstochen worden, er war nachts mit zweiFreunden unterwegs. Die Polizei sucht jetzt sowohl einen Zeugen, derdie Gruppe gesehen haben könnte - und natürlich auch den Täter. Esgibt den Fall einer bis heute unbekannten Frauenleiche, hat einSpaziergänger 1994 in einem Wasserloch gefunden. Und wir haben aucheinen möglichen Serienmörder: die Fälle Kufstein, eineAustauschstudentin, und eine Joggerin in der Nähe von Freiburg. Diesebeiden Mordfälle könnten zusammenhängen und wir suchen den möglichenTäter."Sprecherin: Vorgestellt werden die Fälle zum einen mitnachgespielten Szenen, zum anderen geben die Ermittler an denOriginal-Tatorten detaillierte Einblicke in den jeweiligen Stand derErmittlungen. Danach sind dann die Zuschauer gefragt:O-Ton 3 (Christoph Hoffmann, 0:27 Min.): "Unsere Sendung heißt ja'Ungeklärte Fälle - Deine Hilfe zählt' - und genau auf diese Hilfekommt es an. Also wir fordern die Zuschauer auf: Schaut es euch gutan, vielleicht habt ihr irgendetwas, das dann den entscheidendenHinweis gibt, den Verbrecher zu finden! Wir bekommen es ja jeden Tagbei uns in den News mit: Es gibt so viele Verbrechen und so vielesind ungeklärt. Deshalb, finde ich, dass es ein tolles Gefühl ist,mit einer Sendung wirklich aktiv mithelfen zu können und dass dieZuschauer dadurch vielleicht den entscheidenden Hinweis auf einVerbrechen geben. Das fänd ich toll!"Abmoderationsvorschlag:Kriminalistischer Spürsinn und Ihre Mithilfe ist gefragt in derneuen - von Spiegel TV produzierten - Sendung "Ungeklärte Fälle -Deine Hilfe zählt". Die erste Folge läuft am 29. März in derPrimetime um 20:15 Uhr bei RTL II. Mehr Infos dazu und wie Siemitmachen können, finden Sie im Internet unter RTL2.de.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:RTL II KommunikationSandro Kolbe+49 (0)89 64185-6514sandro.kolbe@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell