München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Beim Blind Date im Restaurant oder Café schießt der Puls ja schon mal schnell in die Höhe. Noch prickelnder wird's allerdings, wenn sich die Paare gegenseitig sofort bis auf die Unterwäsche ausziehen und sich 30 Minuten im Bett näher kennenlernen dürfen. Was da so alles abgeht, zeigt RTLZWEI ab 7. September in der zweiten Staffel "UNdressed - Das Date im Bett". Mario Hattwig verrät Ihnen / euch mehr.Sprecher: Bei "UNdressed - Das Date im Bett" treffen zwei fremde Singles mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen aufeinander:O-Ton 1 (UNdressed, 17 Sek.): "Ich brauche einen Mann, der mich intellektuell ein bisschen fordert." "Ich suche jemanden, der mit meinen Charaktereigenschaften klarkommt." "Er muss jetzt kein Mega-Hulk sein, aber gern einen starken Mann." "Ich bin ganz ehrlich: Wenn ich sie heiß finde so, schnappe ich zu so, also..."Sprecher: Nachdem man sich die ersten Blicke zugeworfen hat, gehen die Paare sich gleich an die Wäsche und ziehen sich gegenseitig bis auf die Unterwäsche aus:O-Ton 2 (UNdressed, 13 Sek.): "Da muss man schon so eine Hemmschwelle überschreiten..." "Nicht den BH!" SFX "Ach so, stimmt ja. Ooops!" "Mein Gott, Alter...." "Ich find meinen Arsch sehr gut, muss ich sagen." "Rrrrr!" "Nett, nett. Reiß dich zusammen, habe ich nur gedacht."Sprecher: Danach geht's ab ins Bett, dem intimsten Ort der Welt, wo man sich noch ein bisschen näher kennenlernen kann:O-Ton 3 (UNdressed, 17 Sek.): "Man kauft nicht die Katze im Sack!" "Ah, er küsst gut." "Also, poooh, einfach wow"! "Also ich hätte jetzt jemand, der Motorrad fährt, erwartet, aber nicht Harley!" "Du bist zuckersüß, ey, du machst mich süchtig. Wegen dir fühl ich mich stark und glücklich." "Ich fand seine Stimme ja besser als er gerappt hat, als wenn er gesprochen hat!"Sprecher: Nach 30 Minuten heißt es jedoch: Aus die Maus! "Gucken wir mal, ne!" Wer mehr will, drückt Ja. Wer genug hat, Nein. "Spannung, Spannung Spannung..." SFX: KussAbmoderationsvorschlag: Welche Herzen füreinander schlagen und welche nicht, zeigt RTLZWEI ab 7. September immer montags um 20 Uhr 15 in den neuen "UNdressed - Das Date im Bett"-Doppelfolgen. Die sind danach aber auch noch 30 Tage lang kostenlos bei TVNOW verfügbar.