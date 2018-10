München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Draußen lassen die Bäume ihre Blätterfallen - und RTL II drinnen die Hüllen. Ab Montag / dem 8. Oktobergibt's nämlich drei neue Folgen der super erfolgreichen Dating-Show"Naked Attraction". Für alle, die sich noch nicht das Vergnügengegönnt haben: Da können sich Singles ihren Traumpartner aus jeweilssechs nackt in einer Box stehenden Kandidaten aussuchen. BesondererClou dabei: Deren Gesicht sehen sie erst ganz zum Schluss. OliverHeinze berichtet.Song: "Don´t be so shy!" / ImanySprecher: "Naked Attraction - Dating hautnah" meldet sich mit dreineuen Folgen zurück. In jeder Runde werden sich wieder sechsKandidaten hüllenlos in einer Box präsentieren:O-Ton 1 (Milka Loff Fernandes, 15 Sek.): "Das sind Menschen, diesich wohlfühlen in ihrer Haut und das auch zeigen: ganz normaleMenschen, wie du und ich. Wir zelebrieren Körper, wir zelebrierensie, anstatt sie zu kritisieren und vermeintliche Makelherauszustreichen. Ich glaub´, das gibt es grad so nicht imFernsehen."Sprecher: Sagt die RTL II-Moderatorin Milka Loff Fernandes. Sieist von Beginn an mit an Bord und weiß deshalb genau, wie so einePräsentation ganz ohne Kleider das allererste Kennenlernenbeeinflusst.O-Ton 2 (Milka Loff Fernandes, 03Sek.): "Total, (lacht)! Aber...Soll ich noch was dazu sagen?"Sprecher: Erstaunlicherweise wählen die Singles am Schluss ihrenpotenziellen Traumpartner dann doch wieder ganz traditionell aus:O-Ton 3 (Milka Loff Fernandes, 04 Sek.): "Ganz ehrlich. Am Endesind es immer die Augen, die entscheiden, ob die Chemie stimmt odernicht."Sprecher: Und wenn sich hinterher herausstellt, dass der Blick indie Augen doch eher trügerisch war und die beziehungsweise derAuserwählte charakterlich nicht den eigentlichen Vorstellungenentspricht?O-Ton 4 (Milka Loff Fernandes, 12 Sek.): "Ich glaub, das gehörtzur Erfahrung. Für die meisten Singles ist es immer noch eher einSpiel. Die haben Spaß an der Sache, wir haben Spaß bei derAufzeichnung. Und wenn am Ende dann auch noch der ganze Rest stimmt,ist das ´ne 'cherry on top'."Abmoderationsvorschlag: Die drei neuen Folgen von "NakedAttraction - Dating hautnah" gibt´s ab 8. Oktober immer montags um22.15 Uhr bei RTL II zu sehen. Mehr Infos dazu finden Sie natürlichauch im Netz auf RTL2.de.Pressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell