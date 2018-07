München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Es ist die ultimative Herausforderung für das Team Germany: Beider Wild Food Challenge in den USA müssen der Drei-Sterne-Koch JuanAmador und die drei Profi-Köche Timo Hinkelmann, Christian Senff undVerena Leister beweisen, was sie drauf haben. Ihr Auftrag: Auslokalen Zutaten, die sie selbst gejagt, gefischt und geerntet haben,ein so dermaßen leckeres Gericht zaubern, dass es die einheimischeJury aus den Socken haut. Ob ihnen das gelingt, sehen Sie am 23. Julium 20:15 Uhr bei RTL II. Oliver Heinze mit unserem aktuellen TV-Tipp.Sprecher: Zur Wild Food Challenge auf der kleinen Insel Martha´sVinyard treten 40 einheimische und ein deutsches Team an. Für uns amStart sind die vier Spitzenköche Juan Amador "Konsequenz undDisziplin - das ist ganz wichtig.", Timo Hinkelmann "Ich bin aufjeden Fall vollkommen 100 Prozent Rock´n´Roll in der Küche.",Christian Senff "Ich bin seit vierzehneinhalb Jahre Profi-Koch undhabe in sehr vielen 1-, 2- und 3-Stern-Küchen in Deutschland schongelernt." und Verena Leister "Meine Stärke in der Küche ist, dass ichganz schnell Gerichte entwerfen kann und Aromen zusammen kombinierenkann."Sprecher: Doch dieses Mal wartet auf die vier Meister am Herd eineganz besondere Herausforderung:O-Ton 5: (Mission Lecker, 21 Sek.): "Die Challenge ist, wildeZutaten zu finden - per Pflücken, per Jagen oder per Fischen - undletztendlich daraus auch ein Gericht zu machen." "Die Spielregelnklingen gerade eigentlich relativ einfach. Wild und local kannnatürlich auch echt ´ne große Herausforderung sein. Ich meine, wirkennen hier halt die Insel hier gar nicht. Wir wissen natürlich garnicht, wo es was gibt. Dementsprechend sind die anderen natürlichklar im Vorteil, ne."Sprecher: Außerdem hat Team Germany nur drei Tage Zeit, ummöglichst viele lokale Zutaten für ein möglichst schmackhaftesGericht zu suchen. So wie zum Beispiel die für den Export nach Taiwanund China vorgesehenen riesigen Meeresschnecken, über die Juan undTim eher zufällig stolpern.O-Ton 6: (Mission Lecker, 7 Sek.): "Es ist schon local, aber eswird nicht local verkocht." Ja." "Das ist das Seltsame. "Ja, wobeiich mir auch vorstellen kann, dass man was Geiles daraus zaubernkönnte, ne." "Ja, mit Sicherheit."Sprecher: Auch Verena und Christian müssen auf der Jagd nachFleisch erst mal einen Tiefschlag verkraften:O-Ton 7: (Mission Lecker, 12 Sek.): "Soweit ich das jetztverstanden habe, ist natürlich jetzt hier gerade so ein gewisserJagdschutz. Das heißt, schießen darf man gar nicht, wirklich nur mitPfeil und Bogen - also back to nature." "Back to the roots", wir sindhier bei der Wild Food Challenge. Aufgeben gibt's nicht. Weiter!"Sprecher: Denn blamieren wollen sich die Vier natürlich bei ihremallerersten Einsatz auf keinen Fall:O-Ton 8: (Mission Lecker, 13 Sek.): "Es geht um die Ehre." "Wirwollen heut natürlich zeigen, dass die Deutschen nicht nurKartoffelpüree und Sauerkraut kochen können." "Let´s gonna kick someAmi-Asses." "Also wenn wir ohne Preis nach Haus fahren, dann müssenwir alle unsere Kochjacke ausziehen, an den Nagel hängen undirgendwas anderes machen. Ganz ehrlich."Abmoderationsvorschlag:Ob Team Germany allen Herausforderungen, die sie in den USAerwarten, gewachsen ist und am Ende die Wild Food Challengeerfolgreich bestehen kann, sehen Sie am Montag, dem 23. Juli um 20:15Uhr bei RTL II in "Mission Lecker! Vier gegen den Rest den Welt".Eins kann ich aber schon jetzt verraten: Weitere Einsätze der Viersind geplant!Pressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell