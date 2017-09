München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ab 11. September heißt es endlich: Lassetdie Spielchen beginnen! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" in eine Luxus-Villa aufMallorca und die wahrscheinlich heißeste Show des Jahres beginnt.Abenteuerlustige Singles erleben einen legendären Sommer vollerÜberraschungen - und das Publikum kann das Geschehen mit der LoveIsland App mitbestimmen. Oliver Heinze weiß, was die Zuschauer beider deutschen Version des englischen Erfolgsformats erwartet.Sprecher: Heiße Flirts, wildes Herzklopfen und wahre Leidenschaft:Bei "Love Island" müssen die Singles zu zweit in herausforderndenSpielen beweisen, dass sie das Zeug zum Traumpaar haben. Was siedarüber hinaus noch so treiben, bleibt ihnen aber selbst überlassen,sagt Moderatorin Jana Ina Zarrella:O-Ton 1 (Jana Ina Zarrella, 22 Sek.): "Händchenhalten würde mirreichen (lacht). Aber was sie alles mehr machen werden, werden wirsehen. Wer weiß? Also, das ist das Schönste an 'Love Island': Bei unsist nichts geplant, wir schauen einfach immer von Tag zu Tag, wie dieIslander sich dann entwickeln - und so machen wir auch mit. Ja, wirmüssen dann immer auf das Spontane reagieren."Sprecher: Wer will, darf sich auch wieder trennen und sich einenneuen Partner angeln. Zu viel Zeit sollte man sich da aber nichtlassen, denn...O-Ton 2 (Jana Ina Zarrella, 21 Sek.): "Wer Single bei 'LoveIsland' bleibt, läuft Gefahr, von der Insel zu fliegen. Also vondaher muss diese Person sich wirklich anstrengen, einen Partner zufinden - und muss dann von einem Paar entweder den Partner oder diePartnerin für sich gewinnen. Keine nette Geste, aber notwendig, damitdiese Person weiterhin hier bei 'Love Island' bleibt."Sprecher: Jana Ina steht den abenteuerlustigen Singles natürlichmit Rat und Tat zur Seite. Immerhin ist sie ja schon seit zwölfJahren glücklich verheiratet. Ihr Tipp:O-Ton 3 (Jana Ina Zarrella, 28 Sek.): "Ich finde, dass Singlesalles ein bisschen langsamer angehen sollen. Männer erobern gerne,Frauen spielen gerne damit. Also deswegen: Es muss alles dann, ja, soein bisschen geheimnisvoll werden, dass man wirklich ein bisschenflirtet und sich langsam entdeckt, und den Partner wirklich gutkennenlernt, um erst dann zu wissen, ob das wirklich der Partner fürsLeben ist - also ob es knistert oder nicht."Sprecher: Egal, ob die abenteuerlustigen Singles es wirklich erstmeinen oder nur ein falsches Spiel spielen: Zu sicher sollten siesich niemals fühlen, denn am Ende hat in dieser interaktivenDating-Show immer das TV-Publikum das letzte Wort:O-Ton 4 (Jana Ina Zarrella, 21 Sek.): "Bei uns entscheiden dieZuschauer mit der 'Love Island'-App: Sie geben immer ihre Stimme abfür das sympathischste Paar, sie entscheiden, welche Spielevielleicht als nächstes kommen. Und sie entscheiden auch im Finale,wer tatsächlich den 'Love Island'-Titel verdient hat und damit auch50.000 Euro mit nach Haus nehmen darf."Abmoderationsvorschlag:"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" startet am Montag,dem 11. September um 20:15 Uhr bei RTL II, danach läuft dieinteraktive Dating-Show bis zum großen Live-Finale am 2. Oktoberimmer täglich um 22:15 Uhr. Mehr Infos dazu finden Sie im Netz unterrtl2.de/loveisland.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationSandro Kolbe089 - 64185 6514sandro.kolbe@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell