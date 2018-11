München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Hipp. Hipper. Hypezig. Tatsächlich wird Leipzig unter Kennernschon längst als das bessere Berlin gehandelt. Und das nicht nur vonden Leipzigern selbst. Denn die Sachsenmetropole ist jung, lebendig,herzlich - einfach liebenswert. Und Leipzig bietet jede Menge Raumfür Trendsetter und alle, die es werden wollen. Davon kann sich jetztjeder selbst ein Bild machen. Mit "Leben. Lieben. Leipzig" ist ab 12.November bei RTL II eine neue Vorabend-Soap am Start, die Geschichtenmitten aus dem Leben dieser dynamischen Stadt erzählt. Mit dabei istauch die Originalleipzigerin Janine Pink, dem ein oder anderen schonals Yvonne Voss aus "Köln 50667" bekannt. Oliver Heinze kennt dieDetails.Sprecher: Für die Soap-Darstellerin Janine Pink ist mit dem neuenFormat "Leben. Lieben. Leipzig." ein Traum in Erfüllung gegangen.O-Ton 1 (Janine Pink, 21 Sek.): "Ich liebe diesen Job so sehr -und ich habe mir immer gewünscht, diesen Job in meiner Heimatstadtmachen zu dürfen. Und jetzt ist es endlich soweit, weil das ist soschön, abends in deinem eigenen Bett zu liegen nach der Arbeit. Duhast deine Freunde noch da, deine Familie. Das ging ja immer in Kölnnicht so wirklich. Ja, und jetzt hab ich alles um mich rum, plusmeinen Lieblingsjob. Das ist mega!"Sprecher: Doch auf die Soap-Figur Yvonne kommen einige Änderungenzu, nicht nur im Privatleben - sie ist jetzt Single - sondern auchberuflich.O-Ton 2 (Janine Pink, 18 Sek.): "Ich arbeite jetzt hier in meinereigenen Frittenbude namens 'Fritty in Pink'. Ja, in Köln war ich jaeher so die Partybiene, die mal hier gejobbt hat und mal da. Undjetzt stelle ich halt so ein bisschen was Eigenes auf die Beine,sprich halt meinen eigenen Imbisswagen - und der ist pink, muss ichmal dazu anmerken."Sprecher: Aber natürlich dreht sich jetzt nicht alles um Frittenund Currywurst...O-Ton 3 (Janine Pink, 17 Sek.): "Yvonne hat ja noch ein Lebenaußerhalb ihrer 'Fritty in Pink'-Bude. Und außerdem will sie ja denJob auch nicht für immer machen, ja. Yvonne hat halt mal heute aufdas Bock und morgen auf das. Und dann gibt's da noch so eine andereSache. Yvonne möchte ja unbedingt das Werbegesicht vom angesagtestenClub L1 werden in Leipzig."Sprecher: Und das ist keine leichte Aufgabe - ob das wirklichklappen kann?O-Ton 4 (Janine Pink, 11 Sek.): "Ja, dazu kann ich leider nochnicht so viel verraten. Ich kann nur eins sagen: Schaltet RTL II ein- und dann werdet ihr es erfahren! Also, ich sag schon mal so, ichgeb schon mal einen Tipp: Es sieht ganz gut aus für Yvonne!"Abmoderationsvorschlag:Natürlich geht's nicht nur um Yvonnes Leben und Träume. Die BrüderDennis und Rico versuchen, in Leipzig durchzustarten - mit einerGo-go-Bar. Aber irgendwie kommt es immer anders als man denkt und dieLiebe kommt natürlich auch nicht zu kurz. "Leben. Lieben. Leipzig" -Montag (12. November) geht's los um 20.15 Uhr bei RTL II. Danachimmer montags bis freitags um 17 Uhr.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 64185 6506nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell