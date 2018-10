München (ots) -"Die Geissens" sind wieder da: Deutschlands wohl bekanntesteMillionärsfamilie ist ab Montag, dem 15. Oktober um 20:15 Uhr mitspannenden Geschichten und brandneuen Folgen bei RTL II zu sehen.Oliver Heinze verrät Ihnen, was die schrecklich glamouröse Familie daso alles in ihrem Jetset-Leben auf Weltreise und in ihrem ganznormalen Familienalltag erlebt.Sprecher: Die Weltreise der Geissens geht in den neuen Folgenweiter. Allerdings mit Hindernissen, sagt Carmen:O-Ton 1 (Carmen Geiss, 26 Sek.): "Na ja, wer uns kennt, weiß jadann, dass nicht alles immer glatt laufen kann, ne. Wie in normalenFamilien ja auch: Es gibt immer Höhen und Tiefen. Jetzt zum Beispielist uns wieder etwas passiert, was mit meinem Video-Dreh 'Island inthe Caribbean' zu tun hat. Und was passierte uns natürlich: DerKapitän... Na, was wohl Robert? ...fährt sich die Schraube kaputt.Also da war unsere Weltreise fast erledigt."Sprecher: Fast erledigt hat sich auch Roberts Plan, eine einsameInsel zu kaufen. Da hat er wirklich mal auf seine Familie gehört,denn die meint vollkommen zu Recht, ...O-Ton 2 (Robert Geiss, 22 Sek.): "...dass die Infrastrukturmeistens bei diesen einsamen Inseln nicht stimmt. Es gibt keinenFlughafen, es gibt keine Krankenhäuser, es gibt keine Supermärkte -und natürlich auch keine Shopping-Center und keine Friseure fürCarmen. Also insofern habe ich mir überlegt, ich kaufe sehrwahrscheinlich jetzt dann ein Haus auf einer Insel am Meer, wo dieInfrastruktur stimmt, damit ich im Winter mir nicht den Arschabfriere."Sprecher: Dass sie sich mit solchen Aussagen voraussichtlichwieder einige böse Kommentare von Internet-Trollen einfangen werden,sehen Robert und Carmen inzwischen aber total gelassen.O-Ton 3 (Robert und Carmen Geiss, 17 Sek.): "Erfolg bringtautomatisch Neid mit sich - und die Probleme haben andere Prominenteauch, also da stehen wir nicht alleine da." "Ja klar, also wirposten, wir laden alles hoch und um den Rest kümmern sich natürlichunsere Mitarbeiter. Somit haben wir nichts mehr mit denNegativ-Kommentaren zu tun."Sprecher: Trotzdem wird man Carmen in den neuen Folgen tatsächlichmal wieder sprachlos sehen. Grund dafür ist allerdings:O-Ton 4 (Carmen Geiss, 09 Sek.): "Weil mein Mann es immer wiederschafft, mich zu überraschen und mich sprachlos zu machen - so auchauf meinem Geburtstag. Aber alles Weitere müsst ihr euch natürlichanschauen."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie mehr über Deutschlands wohl bekannteste Millionärsfamilieerfahren wollen: "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie"sind mit neuen Doppelfolgen zurück: Los geht's am Montag, dem 15.Oktober um 20:15 Uhr. Mehr Infos dazu gibt's im Netz auf RTL2.de.Pressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell