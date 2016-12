Grünwald (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ein bisschen schrill, ziemlich glamourösund ständig auf Achse: So kennen wir die Kult-Millionäre Carmen undRooobert Geiss. Und auch im neuen Jahr gewähren sie uns wieder tiefeEinblicke in ihren luxuriösen Alltag. Zu sehen gibt's das Ganze abdem 2. Januar immer montags um 20:15 Uhr bei RTL II. Wo es dieJetsetter diesmal hinzieht und was sie sich fürs neue Jahr sovornehmen, weiß mein Kollege Oliver Heinze.Sprecher: Die Geissens haben alles, wovon andere nur träumen: EinPenthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez und einkuscheliges Winterdomizil in Miami. Außerdem zieht es die superreicheGlamourfamilie immer wieder raus in die große weite Welt. Und was sieauf ihren Luxusreisen erlebt, können wir bald wieder am Fernseher mitverfolgen.O-Ton 1 (Robert Geiss, 0:10 Min.): "Ja, es gibt logischerweiseneue Folgen von den Geissens, und uns zieht´s jetzt tatsächlich aufdie ABC-Inseln. Vorher schlagen wir noch auf Jamaika auf und holenuns die richtige Dröhnung ab."Sprecher: Mit dabei sind natürlich wie immer die beiden TöchterShania und Davina, und ihr verrückter Reiseleiter Albert. Doch nichtnur der sorgt für so manches Highlight.O-Ton 2 (Robert + Carmen Geiss, 0:19 Min.): "Ja, also das größteHighlight, was wir natürlich haben, ist unser 21. Hochzeitstag. Dawird es spannend, da hat der Robert sich tatsächlich was einfallenlassen." "Der war schlimmer als toll. Ne, der war ganz schrecklich.Also, das war mal ein Hochzeitstag, der ist wirklich ins Wassergefallen. Lasst Euch überraschen."Sprecher: Überraschen lassen wollen sich auch die Geissens, wasdas neue Jahr so bringen wird. Ein paar gute Vorsätze haben sie aberschon mal.O-Ton 3 (Carmen Geiss, 0:07 Min.): "Ich möchte mich mehr pflegen,dass ich wieder in den Beauty-Salon gehe, einmal im Monat und lassmich wirklich verwöhnen."Sprecher: Mit Beauty hat Robert natürlich nichts am Hut - da hater ganz andere Vorsätze.O-Ton 4 (Robert Geiss, 0:08 Min.): "Gute Vorsätze für 2017: Welchehat der Robert? Ja, am Ende des Tages weniger zu arbeiten. Das heißt,eigentlich gar nicht zu arbeiten."Abmoderationsvorschlag: Mehr über die Kult-Selfmade-MillionäreCarmen und Robert gibt's ab 02. Januar immer montags um 20:15 Uhr beiRTL II.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:Lisa ChristeleitTel:089/64185 6506Mail:lisa.christeleit@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell