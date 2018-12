Finanztrends Video zu



München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Den Traumpartner fürs Leben finden, istziemlich schwer. Einfach einen backen oder am Computer erstellen undausdrucken, geht ja leider nicht. Obwohl: In der neuen, innovativenDating-Show "Game of Clones - Ein Klon zum Verlieben" bei RTL IIschon. Da werden für Singles jeweils sechs reale Klone gesucht, dieihrem zuvor entworfenen Avatar äußerlich zu 100 Prozent entsprechen.Und in Einzeldates kann dann herausgefunden werden, ob die Klone auchdie gewünschten inneren Qualitäten haben. Wie man das am bestenangeht, weiß Beziehungscoach Verena Lauer, hallo.Begrüßung: "Hallo, ich grüße Sie!"1. Frau Lauer, was halten Sie von der neuen Dating-Show "Game ofClones - Ein Klon zum Verlieben" bei RTL II? Kann man so wirklichseinen Traumpartner finden?O-Ton 1 (Verena Lauer, 12 Sek.): "Also ich finde es wirklich einklasse Konzept, weil man steht ja so gesehen sechs Versionen seinesTraumpartners gegenüber und kann sich dann den aussuchen, der einemam meisten zusagt. Also ich finde es eine tolle Möglichkeit, ja!"2. Welche Fehler werden bei der Suche nach dem Traumpartner IhrerErfahrung nach besonders oft gemacht?O-Ton 2 (Verena Lauer, 23 Sek.): "Also oft, dass man gar nichtweiß, was den eigentlich ausmacht. Viele sagen, das will ich nichtmehr und das möchte ich nicht mehr, aber man legt nicht den Fokus,was einem wichtig ist. Und wenn man da keine Klarheit hat, kann manden Traumpartner gar nicht erkennen - oder man verliebt sichvielleicht in den falschen, weil man das nicht klar hat. Also mansollte wissen, was sind die 'Must-haves' und was sind die 'No-Gos',dass man da auch wirklich klar ist in der Suche."3. Viele ziehen irgendwie immer den gleichen Typ Mensch an undwerden dann wieder aufs Neue enttäuscht. Woran liegt das?O-Ton 3 (Verena Lauer, 22 Sek.): "Also man zieht immer das an, wasman eh schon denkt beziehungsweise was man eh schon kennt. Und wenneinem das nicht gefällt, sollte man schauen, wo sind da vielleichtEnttäuschungen gewesen in der Vergangenheit oder negativeErfahrungen, die dann so ein schlechtes Bild geprägt haben und mitdem man dann in Resonanz geht, also auch die entsprechenden Männeroder Frauen anzieht. Wenn man das löst, dann zieht man auch anderean."4. Was empfehlen Sie: Wie geht man seine "Entsingelung" am bestenan?O-Ton 4 (Verena Lauer, 24 Sek.): "Also erst mal aktiv sein, weilder Partner wird nicht einfach so vor der Türe stehen. Man sollterausgehen, auch alte Themen klären, also dass man nicht irgendwienoch Liebeskummer hat oder den Ex zurück will. Man sollte wirklichfrei sein, aufgeräumt sein, weil dann hat man eine ganz andereEnergie. Und wenn man mit einer positiven Energie losgeht, dann istman viel attraktiver und anziehender auch für einen potenziellenPartner."5. Das erste Date ist oft das entscheidende: Was sollte man dafürunbedingt mitbringen?O-Ton 5 (Verena Lauer, 33 Sek.): "Auch eine sehr hohe Energie.Also man sollte nicht zum Date gehen, wenn man schlecht gelaunt ist,sondern davor wirklich in eine positive Energie reinzugehen, sich zufreuen, einzustimmen und auch selbstbewusst zu sein. Also noch mal inseine Stärken zu gehen und vor allem auch neugierig auf den anderenzu sein, dass man nicht so auf sich fokussiert ist, mit seinenUnsicherheiten. Sondern einfach mal zu sagen: Ich gehe zum Date undich möchte einfach wissen, was ist das für ein Mensch, den ich dajetzt treffe. Was sind seine Hobbies, was sind seine Werte, wiestellt er sich das Leben vor? Und dann ist man nicht so auf sichfixiert, sondern auf den anderen - und das macht auch attraktiver."Beziehungscoach Verena Lauer mit Tipps für alle, die noch ihrpersönliches Liebesglück suchen. Besten Dank dafür!Verabschiedung: "Gern geschehen!"Abmoderationsvorschlag: Ob die Singles in der neuen, vierteiligenDating-Show "Game of Clones - Ein Klon zum Verlieben" ihr Liebesglückfinden, sehen Sie ab 10. Januar 2019 immer donnerstags um 20:15 Uhrbei RTL II.Pressekontakt:Nora FleckensteinTel.:089/641856506Mail:nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell