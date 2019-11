München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Mal ehrlich, es gibt wohl kaum jemanden, der freudestrahlend ins Krankenhausgeht, um sich operieren zu lassen. Ein ziemlich mulmiges Gefühl hat man dameistens schon. Vor allem Kinder sind mit dieser Situation oft überfordert.Deshalb hat das Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, das ist die größte Kinderklinikin Hamburg, einen neuen Kollegen eingestellt, der die Kinder rund um die Uhrbegleitet und dem sie sich mit all ihren Sorgen und Nöten anvertrauen können.Dr. Dago heißt er - und mehr über ihn und die gleichnamige RTLZWEI-Doku verrätuns jetzt der Chefarzt der Kinderchirurgie des Kinderkrankenhauses WilhelmstiftDr. Joachim Suss.1. Herr Dr. Suss, warum hat das Wilhelmstift eigentlich Dr. Dago als neuenKollegen angestellt?O-Ton 1 (Dr. Joachim Suss, 31 Sek.): "Über Dr. Dago haben wir jetzt dieMöglichkeit gehabt, Eltern und unseren kleinen Patienten so was wie einenEinblick hinter die Kulissen zu geben. Das Krankenhaus ist ja doch immer etwas,was Fremdheit und vielleicht Bedrohlichkeit ausstrahlt. Und das Krankenhausverliert durch Dr. Dago etwas von diesen Charakteristika. Das Miteinander vonPatienten und Eltern zu unserem medizinischen Fachpersonal, was wir ja unbedingtbrauchen für eine erfolgreiche Therapie, wurde so durch Dr. Dago sehr gefördertund sinnvoll unterstützt."2. Ich lasse mal die Katze aus dem Sack: Dr. Dago ist kein Mensch, sondern einePuppe, die die kleinen Patienten die ganze Zeit im Krankenhaus begleitet...O-Ton 2 (Dr. Joachim Suss, 29 Sek.): "Genau, die Kinder werden sehr früh mit Dr.Dago vertraut gemacht. Er war halt immer bei den Kindern: bei der stationärenAufnahme, wenn die zum Beispiel in den OP gefahren wurden, oder anschließendauch wieder die ganze Zeit auf der Station. Und das hat, wie ich es empfundenhabe, bei den Kindern auch dazu geführt, dass ein Stück weit die Angst genommenwurde. Dinge, die vielleicht vorher befremdlich waren, waren es nicht mehr indem gleichen Umfang. Und wir hatten auch Kinder, die hätten am liebsten gleichDr. Dago mit nach Hause genommen nach ihrem Aufenthalt."3. Also haben die Kinder Dr. Dago gleich als Freund gesehen?O-Ton 3 (Dr. Joachim Suss, 21 Sek.): "Freund ist vielleicht übertrieben, eherals eine vertraute Person, die ihnen Sicherheit vermittelt: Ich bin nicht mehrallein, da ist einfach jemand, ich kann auch mit ihm reden. Gut, er hat nichtviel geantwortet. Aber es ist ja doch immer auch eine fremde Umgebung, in derman sich dann zurechtfinden muss. Und hier hat Dr. Dago dann eine ganz eigenepositive Rolle gespielt."4. Was haben die Kinder Dr. Dago denn so alles erzählt?O-Ton 4 (Dr. Joachim Suss, 33 Sek.): "Also die Kinder erzählen dann zum Beispielihre in Anführungsstrichen Leidensgeschichte oder auch Krankengeschichte. Undviele Kinder sind zum wiederholten Mal im Krankenhaus, und wenn die schon unskennen und eigentlich auch schon wissen, was auf sie zukommt, ist dort immernoch eine gewisse Ungewissheit auch wieder dabei. Habe ich vielleicht dannanschließend Schmerzen oder wie ist das Ergebnis der Operation? Aber wenn da Dr.Dago ist und bei denen auf dem Bett sitzt, dann wird dem erst mal lang und breiterklärt, was bislang alles so war, warum man im Krankenhaus ist. Das warwirklich interessant zu beobachten."5. Wie fällt Ihr Fazit nach den ersten Wochen der Zusammenarbeit mit dem neuenKollegen aus - und werden Sie ihm nach der Probezeit einen neuen Vertrag geben?O-Ton 5 (Dr. Joachim Suss, 22 Sek.): "Also unsere Erwartungen an Dr. Dago wurdenvoll erfüllt. Die Kinder waren von Anfang an neugierig auf ihn, natürlich auchdie Eltern. Und er hat so etwas wie eine neue Offenheit vermittelt im Umgang mitder Erkrankung. Auch mit dem Krankenhaus, mit dem Personal im Krankenhaus. DenKindern hat es Spaß gemacht - und ja, Dr. Dago würde einen Vertrag bekommen."Abmoderationsvorschlag:Wenn Sie sich selbst mal ein Bild über diesen außergewöhnlichen Arzt machenwollen: "Dr. Dago - Held der Kinderklinik" ist ab 20. November immer mittwochsum 20:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Pressekontakt:Nora FleckensteinNora.Fleckenstein@rtl2.deTel.:089/64185-6506Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell