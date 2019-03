Finanztrends Video zu



München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Leben, wo andere Urlaub machen. Für viele bleibt dieser Traumeinfach nur ein Traum. Das gilt allerdings nicht für DanielaKatzenberger: Zusammen mit Mann Lucas und Töchterchen Sophia hat dieKult-Blondine ihren Lebensmittelpunkt vor zwei Jahren dauerhaft nachMallorca verlagert. Aber auch, wenn Daniela und Lucas schon damalssowas wie alte Insel-Hasen waren, lief nicht immer alles rund. Wiedie beiden trotzdem alles gemeistert haben, können Sie ab dem 25.März in "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (immermontags um 21:15 Uhr) auf RTL II hautnah miterleben. Jetzt hab ichdie beiden Auswanderer aber erst mal hier bei mir. DanielaKatzenberger und Lucas Cordalis, hallo.1. Daniela, Lucas, ihr hattet ein schönes Haus im Schwarzwald. Dashabt ihr aber ziemlich schnell verkauft und seid nach Mallorcaausgewandert. Wie kam es zu der Entscheidung?O-Ton 1 (Lucas Cordalis/ Daniela Katzenberger, 25 Sek.): "DerGedanke Schwarzwald hat sich relativ schnell in Luft aufgelöst. Ichhatte damals das Gefühl, dass meine Frau, also Daniela, da überhauptnicht glücklich ist. Und es gab Bäume, es gab Kurven und es war amArsch der Welt." "Wir hatten aber auch nie wirklich die Mission,jetzt komplett auf Mallorca zu bleiben. Also wir waren nicht imSchwarzwald und haben gesagt: 'Okay, wir gehen jetzt nach Mallorcaund kommen nie wieder zurück.' Sondern wir wollten eigentlich nurWeihnachten bei deinen Eltern verbringen."2. Ganz neu ist das Leben auf Mallorca für euch ja nicht.Allerdings habt ihr nicht erst ein Haus gesucht, sondern habt alleZelte in Deutschland abgebrochen und seid erst mal bei Costa undseiner Frau Ingrid eingezogen. Daniela, wie ist es so mit denSchwiegereltern unter einem Dach?O-Ton 2 (Daniela Katzenberger, 25 Sek.): "Ich wusste nie, wasLeute meinen, wenn man sagt: 'Ach, die Schwiegermutter kommt.' Weilviele das ja eher mit was Negativem verbinden. Und ich konnte daeigentlich nie so wirklich mitreden, bis wir dann wirklich bei denSchwiegereltern eingezogen sind. Also, ich habe wirklich massiveProbleme mit meiner Schwiegermutter bekommen. Man hasst sich dannauch mal kurz, weil: Ich bin so ein Alphatier, ne. Also wenn ichirgendwo wohne, dann muss ich auch halt das Sagen haben. Man lernt,sich zwar auch zu lieben, aber man lernt, sich dann auch mal kurz zuhassen."3. Klingt jetzt nicht unbedingt so, als hättet ihr euch bei derSuche nach den eigenen vier Wänden viel Zeit lassen können...O-Ton 3 (Lucas Cordalis, 30 Sek.): "Wir waren zu dem Zeitpunktnatürlich dann mit Hochdruck auf der Suche nach einer eigenenWohnung, weil ich immer mehr gemerkt habe, das Thema 'zu Hausewohnen' entgleitet mir. Ich habe das nicht mehr unter Kontrolle. Daentwickeln sich Streitereien, die nicht schön waren. Und wir habenuns dann so viele Wohnungen wie möglich angeschaut, die wireigentlich mieten wollten. Aber dann kamen wir in eine Wohnung, dieeinfach was Magisches hatte, wo wir gemerkt haben: 'Oh, die istrichtig cool. Da fühlen wir uns wohl. Da ist alles perfekt.' Und dannhabe ich wirklich Nägel mit Köpfen gemacht, habe die Wohnung gekauft.Dann haben wir sie uns richtig schön eingerichtet."4. Lucas, wie schwer ist es, mit Daniela eine Wohnungeinzurichten? im Auftrag vonO-Ton 4 (Lucas Cordalis/ Daniela Katzenberger, 39 Sek.): "Da sindnatürlich auch sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten wiederentstanden,..." "Ja." "... wie man das macht - welche Farbe Wändebekommen und welche Möbel man kauft, das ist ja klar." "Man mussgucken, dass man sich selber glücklich macht, aber eben auch denPartner. Und ich meine, Lucas ist halt ein Mann und - also die rosaBettwäsche habe ich gerade so durchgeboxt und das rosa Kinderzimmer.Aber überall sonst in der Wohnung, da muss man halt auch systematischvorgehen. Und ich habe dann auch erst mal das so gelassen und schönweiß und clean und wenig. Aber mittlerweile hat sich das auch wiedergeändert. Und ich freue mich am meisten immer auf Weihnachten, weilda kann ich auch richtig auf die Kacke hauen mit rosa und soLichterketten und so. Ich brauche das aber auch. Das ist so, dasmacht mich sehr glücklich."5. Wenn ihr das Rad noch mal zurückdrehen könntet: Was würdet ihrvielleicht anders machen?O-Ton 5 (Lucas Cordalis/ Daniela Katzenberger, 36 Sek.): "Erst malin die eine Richtung, dann in die andere, das war schon sehranstrengend, wenn ich ehrlich bin." "Ja!" "Den Weg hätten wir unssparen können, aber wenn man feststellt, was man nicht will, merktman ja auch immer besser, was man will oder was einen glücklichmacht." "Aber wir hatten da auch wirklich schöne Monate in dem Hausim Schwarzwald. Gerade, als die Kleine so klein war, hatten wirwirklich auch die Möglichkeit, viel im Wald spazieren zu gehen. Ichkonnte gut abspecken, ne. Das waren die ganzen Waldwege, die wirimmer rummarschiert sind. Ja, aber hätten wir das gewusst, dass wirauf Mallorca bleiben, wir hätten den Step ausgelassen, weil jetzthaben wir immer noch die Sachen in Containern, die wir ausmistenmüssen regelmäßig, weil klar, da ist ja ein ganzer Hausstand drin."6. Daniela, bei eurem Umzug war eure Tochter gerade mal zwei Jahrealt und auch immer mit dabei. Wie hat Sophia das verkraftet?O-Ton 6 (Daniela Katzenberger, 24 Sek.): "Dadurch, dass sie ebeneine sehr enge Bindung zu ihrem Papa hat und auch zu mir, ist eswirklich so, dass sie immer glücklich war, wenn sie bei uns war undso das, wir haben sie halt immer mitgeschleppt. Und das fand sie auchcool im Flieger und so. Also, wir haben ihr nie das Gefühl gegeben,dass das jetzt irgendwie gerade schwierig ist oder dass wirunglücklich sind. Sondern das war halt so. Die war abends bei uns imBett gelegen, bei Lucas auf der Brust. Und da war das Kind happy."Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis über ihren Start in einneues Leben auf einer der beliebtesten Ferieninseln der Deutschen,Mallorca. Danke euch!Abmoderationsvorschlag:Die Kult-Blondine und ihr Lucas zwischen Mehrgenerationen-WG,Wohnungssuche und Einrichtungsstress - wie die beiden das zusammenmeistern, sehen Sie ab 25. März immer montags um 21:15 Uhr bei"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" auf RTL II.