München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Deutschen tun es im Schnitt zwei Malin der Woche, in längeren Beziehungen sogar nur noch drei Mal imMonat und meistens kommen auch nur die Männer auf ihre Kosten. Dennwährend fast jeder Mann beim Sex einen Orgasmus bekommt, sind es beiden Frauen gerade einmal 21 Prozent. Das sorgt natürlich für Frustund weckt Sehnsüchte. Kein Wunder, dass das Geschäft von Callboysboomt. Allein in Berlin gibt es mittlerweile 3.000 Männer, die gegenGeld den Damen jede sexuelle Fantasie erfüllen. Die neue RTL 2-Serie"Call The Boys - 4 Männer für gewisse Stunden" greift dieses Themajetzt auf humorvolle Art und Weise auf. Helke Michael hat für Sieschon einmal reingeschaut.Sprecherin: Das Geschäft mit den unerfüllten Wünschen undFantasien von Frauen ist lukrativ. Kein Wunder, denn bei einigenPaaren scheint es einfach ein bisschen zu klemmen:O-Ton 1 (Call The Boys, 04 Sek.): "Weißt du eigentlich, wann ichdas letzte Mal einen Orgasmus hatte?" "Gestern nicht?"Sprecherin: Genau für solche frustrierten Damen bietet BarbesitzerLukas zusammen mit seinen drei Freunden ganz besondere Dienste an.O-Ton 2 (Call The Boys, 12 Sek.): "Wir haben einmal dasBasis-Paket - eine Stunde ohne Extras, das Grand - drei Stunden allinclusive oder Wellness-Galore - fünf Stunden inklusive extraWünschen. Sadomaso? Kein Thema - da haben wir das 'Fifty Shades ofGrey'-Paket."Sprecherin: In diese geheimen Geschäfte platzt überraschend diequirlige Ophelia, die auf der Suche nach einem Job in Lukas' Barkommt.O-Ton 3 (Call The Boys, 11 Sek.): "Sag mal, du machst hier richtigeinen auf Halbwelt, oder? Vertickst du Nutten?" "Bitte was?" "Du bistein Zuhälter." "Entschuldigung!?" "Das ist ein Fickzimmer."Sprecherin: Und die Call Boys sind echt gefragt. Die scheinbarperfekten Jungs haben allerdings mit ganz normalen Alltagsproblemenzu kämpfen. Lukas zum Beispiel steht das Wasser bis zum Hals.O-Ton 4 (Call The Boys, 08 Sek.): "Wie viele Schulden hast dueigentlich?" "Zu viel!" "Ne, sag mal!" "30.000!" "Wow. Dein Ernst?""A-hm."Sprecherin: Und auch bei seinen Kumpels läuft es nicht rund. Jannimuss um seine Tochter Emma kämpfen. Und Pascal kommt einfach nichtüber seine Ex hinweg.O-Ton 5 (Call The Boys, 14 Sek.): "Marcell - mit zwei L! Weißt duwie der aussieht? Wie die Mischung aus Ryan Gosling und Miss fuckingUniverse. Und wenn der nicht gerade obdachlose Kinder oder schwuleFlüchtlinge betreut, dann fickt der meine Ex."Abmoderationsvorschlag:Vier knackige Jungs, prickelnde Abenteuer und eineaußergewöhnliche Freundschaft - und das alles witzig verpackt! Dieerste Folge "Call The Boys - 4 Männer für gewisse Stunden" läuft am11. September um 21.15 Uhr auf RTL II.