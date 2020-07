München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Reality Shows wie Big Brother sind ja nach wie vor ein Publikumsmagnet. Jetzt legt RTL2 sogar noch eine Schippe drauf: In der brandneuen Sendung "Battle of the Bands" kann man ab sofort nicht nur dabei zusehen, was passiert, wenn ein Haufen wildfremder Menschen auf einmal zu einer WG zusammengewürfelt wird, nein, man kann auch noch praktisch rund um die Uhr mit verfolgen, wie aus den Wildfremden zwei Bands werden. Um genau zu sein: eine Girlsband und eine Boysband - und nur eine davon kann gewinnen! TVLiebling Jana Ina Zarella wird das Ganze moderieren und mein Kollege Mario Hattwig verrät uns jetzt mal, was uns da genau erwartet.Sprecher: Jana Ina Zarrella freut sich schon riesig auf das neue Format. Am besten daran findet sie, ...O-Ton 1 (Jana Ina Zarrella, 7 Min.): "... dass wir eine Reality-Show haben, die es noch nie gab. Wir haben Musik mit Reality zusammengebracht."Sprecher: Auf die Kandidaten warten ein paar sehr außergewöhnliche Wochen.O-Ton 2 (Jana Ina Zarrella, 20 Min.): "Die Kandidaten ziehen in ein traumhaftes Loft, sie studieren Songs ein und proben, fighten und flirten. Und sie müssen, das kommt noch dazu, sich battlen. Boys versus Girls. Wir wissen bis zum Ende nicht, ob daraus eine Boyband oder eine Girlband entstehen wird. Also: Es bleibt jedes Mal spannend."Sprecher: Natürlich ist die Kamera rund um die Uhr dabei. Und das Beste: Es gibt keine Jury, dafür aber eine App - hier stimmen die Zuschauer ab, wer rausfliegt.O-Ton 3 (Jana Ina Zarrella, 12 Min.): "Außerdem gibt es weitere Einblicke in das Leben im Loft und über Social Media werden die Fans natürlich über alles hinter den Kulissen informiert. Man guckt also nicht nur zu, sondern ist irgendwie mittendrin."Sprecher: Und das ist auch gut so, denn es wird auf jeden Fall aufregend: Die Kandidaten müssen sich gegenseitig coachen und wachsen nach und nach zu zwei konkurrierenden Bands zusammen.O-Ton 4 (Jana Ina Zarrella, 10 Min.): "Wir haben spannende Kandidaten für euch im Gepäck, die alle sehr musikalisch sind und mit einzigartigen Stimmen überzeugen werden. Ich bin selbst sehr gespannt, wie sie miteinander harmonieren werden."Sprecher: Natürlich hat Jana Ina auch einen guten Tipp für die Boys und Girls:O-Ton 5 (Jana Ina Zarrella, 6 Min.): "Ich würde unseren Kandidaten raten, dass sie sich treu bleiben. Dass sie sich nicht verstellen oder eine Rolle spielen."Sprecher: Und eine Sache ist der Moderatorin besonders wichtig:O-Ton 6 (Jana Ina Zarrella, 18 Min.): "Dass sie nie vergessen, worum es in dieser Sendung geht. Es geht um Musik. Wir suchen eine Band. Deswegen sollen sie sich so gut wie möglich vorbereiten, Songs lernen, hart dran arbeiten, weil: Nur so haben sie die Möglichkeit, das Beste aus sich zu zeigen und unsere Zuschauer zu überzeugen."Abmoderationsvorschlag: Sie wollen wissen, wie sich die Sänger und Sängerinnen im Loft schlagen und wer am Ende gewinnt? Die Show "Battle of the Bands - Boys vs. Girls" läuft ab dem 27.7. immer montags, um 20:15 Uhr auf RTL2. Mehr Infos finden Sie natürlich auch im Netz unter RTL2.de oder in der Battle of the Bands-App!Pressekontakt:Verena KöckVerena.Koeck@rtl2.deTEL +49 (0)89 64185-6507Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6605/4647108OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell