München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die deutsche Wirtschaft brummt, wir haben den weltweit höchstenExport-Überschuss und die Arbeitslosenzahl ist auf ein Rekordtiefgesunken. Davon profitiert allerdings längst nicht jeder. Laut demjüngsten Familienreport der Bundesregierung gilt hierzulande fastjedes fünfte Kind als armutsgefährdet. Was das für deren Alltagbedeutet, zeigt RTL II ab sofort / ab dem 9. Oktober in der neuenvierteiligen Sozialreportage "Armes Deutschland - Deine Kinder".Oliver Heinze verrät Ihnen mehr dazu.Sprecher: 2,8 Millionen Kinder sind in Deutschland offiziellarmutsgefährdet, Sozialverbände gehen sogar von mehr als 4,4Millionen aus. Und viele dieser Kinder wachsen mit jeder MengeSchwierigkeiten auf.O-Ton 1 (Susann Szyszka, 36 Sek.): "Es sind die schulischenBelange, die hier nicht genügend gefördert werden, körperlich-motorische Entwicklung ist zurück. Die Kinder sind nicht wirklich guternährt. Rituale fehlen, gesellschaftliche Ausgrenzung passiert, weildie Kinder einfach äußerlich wie innerlich sich anders verhalten alsso die Regel oder die Masse. Die Kinder bringen nicht gerne Kindermit nach Hause, weil sie sich schämen für ihr häusliches Umfeld. Undes gibt häufig Kinder, die auch Freundschaften nicht besonderspflegen können, weil sie natürlich auch von niemandem eingeladenwerden."Sprecher: Sagt die Psychotherapeutin Susann Szyszka. Sie hat dieKinder während und nach den Dreharbeiten betreut und erklärt, wie dievon der neuen RTL II-Sozialreportage "Armes Deutschland - DeineKinder" profitieren können:O-Ton 2 (Susann Szyszka, 42 Sek.): "Sie profitieren unmittelbar.In dem Moment, in dem die Kamerateams dort arbeiten, gibt esTagesabläufe. Es ist ein Highlight, sie erfahren eine besondereAufmerksamkeit, sie spielen eine wichtige Rolle. Zusätzlich würde ichmir wünschen, dass wir wirklich diesen Kindern was vermitteln, wassie in diesen Familien nicht erleben häufig, nämlich Rituale,Entwicklung, Förderung, Gemeinschaft und auch eine sozialeAnerkennung. Also die müssen wachsen, die müssen sich wirklichpositiv entwickeln können. Das würde ich mir wünschen, dass dieseAusstrahlung in den Köpfen aller hier in Deutschland was verändert."Sprecher: Denn das Armutsrisiko für Kinder verschärft sich schonseit Jahren. Also bitte nicht wegsehen, wenn Sie mitbekommen, dassKinder von Freunden, Bekannten oder Nachbarn abzurutschen drohen.O-Ton 3 (Susann Szyszka, 36 Sek.): "Es gibt natürlich immer dieMöglichkeit, die Polizei, das Jugendamt einzuschalten, die reagierenauch. Die reagieren nur, weil sie nicht anders können und weil esgesetzlich so festgelegt ist, dann, wenn Gefahr im Verzug ist. Wennnicht wirklich Gefahr im Verzug ist, also Hunger oder Misshandlungdort droht, dann kann ich eigentlich nur mein Herz und meine Türöffnen und sagen, komm ein Stück weit zu uns, bei uns hast du einenPlatz, und kann mich ein bisschen an dem Leben des Kindes beteiligen.Wenn dann die Familie, aus der das Kind kommt, es erlaubt."Abmoderationsvorschlag:Was es für Kinder bedeutet, mit wenig Geld und kaum Perspektiveaufzuwachsen, sehen Sie ab dem 9. Oktober immer dienstags um 20:15Uhr in "Armes Deutschland - Deine Kinder" bei RTL II. Mehr Infos zuder neuen vierteiligen Sozialreportage mit Schicksalen, die wirklichunter die Haut gehen, gibt's im Netz unter RTL2.de.