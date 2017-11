München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Einfach gut aussehen: Das möchte wohljeder von uns. Leider scheitert der eine oder andere da aber schonbeim Griff in den Kleiderschrank. Zeit also, da mal richtigauszumisten und sich einen neuen Style zuzulegen. Am besten natürlichmit erfahrenen Beauty- und Fashion Experten - wie DanielaKatzenberger zum Beispiel. Die nimmt ab dem 20. November in "3 Boxen,dein Style" bei RTL II jede Menge Frauen-Kleiderschränke genau unterdie Lupe. Und danach verpasst sie den Besitzerinnen gemeinsam mitihrem Team auch gleich mal einen kompletten neuen Look. Oliver Heinzeverrät Ihnen mehr dazu.Sprecher: Seinen Look zu wechseln und einen passenden, neuen zufinden ist ganz schön schwer, sagt Daniela Katzenberger.O-Ton 1 (Daniel Katzenberger, 15 Sek.): "Weil du auch aus so einergewissen Komfortzone raus musst, um dich zu ändern - und du musst esnatürlich auch wollen. Klar, es ist einfach zu sagen, ja, hol dirdoch mal ein neues Outfit. Ja, ab wo fängste da an und wo hörste auf,ne. Die richtige Mischung zu finden, ist schon schwierig."Sprecher: Deshalb helfen ihr auch drei Mode-Experten beim Umstylender Kandidatinnen:O-Ton 2 (Daniel Katzenberger, 28 Sek.): "Die wissen, die hasst zumBeispiel Pink oder die mag kein Glitzer. Dann wird das auch genau soumgesetzt. Erst mal muss man gucken, was für eine Haarfarbe haben dieMädels, was für ein Hauttyp? Was haben wir für eine Jahreszeit? Beimanchen musst du ein bisschen mehr durch die Blume sprechen, und dumusst denen einfach das Gefühl geben: Hey, es ist okay. Man darf sichmal falsch anziehen. Und es ist okay, wenn man ein paar Kilo zunimmt,aber deswegen muss man ja nicht irgendwie unmöglich rumlaufen oderso. Man muss denen immer ganz viel Mut zusprechen."Sprecher: Und natürlich ganz konkrete Tipps für spezielle Anlässegeben...O-Ton 3 (Daniel Katzenberger, 12 Sek.): "Gerade bei einem Date istne ganz klare Regel: entweder Brust oder Keule. Also entweder zeigstdu Dekolleté oder du zeigst die Beine, aber beides ist dann halt auchzu viel. Damit sendest du halt die falschen Signale, wie man so schönsagt."Sprecher: Am Ende jeder Sendung dürfen die Kandidatinnen aus dreiprofessionell zusammengestellten Outfits ihren neuen Lieblingslookauswählen. Zu Hause wohlgemerkt und nicht in irgendeinerKaufhaus-Umkleidekabine ...O-Ton 4 (Daniel Katzenberger, 26 Sek.): "Diese Umkleidekabinensind so extrem scheiße beleuchtet, dass du halt doppelt so vielCellulite hast, doppelt so viel Pickel. Und dann bist du auch nochganz alleine, und du hast keine Familie, die dabeisitzt oder neFreundin. Die Boxen kommen zu dir nach Hause, du kannst ne kleineFashion-Party draus machen. Und du bist auch in einer Umgebung, inder du dich wohlfühlst, nicht so einsam und verlassen in so einerUmkleidekabine."Abmoderationsvorschlag: Wenn Sie der Katze bei ihrer Arbeit alsUmstyling-Expertin mal über die Schulter schauen wollen: "3 Boxen,dein Style" mit Daniel Katzenberger läuft ab dem 20. November immermontags bis freitags um 16:00 Uhr bei RTL II.Pressekontakt:Sandro KolbeTel.:089/641856514Mail:sandro.kolbe@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell