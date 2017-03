München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Konny und Manu Reimann sind Deutschlands bekannteste Auswanderer.2004 zogen sie mit ihren Kindern von Hamburg nach Gainesville inTexas. Mit viel Schweiß und Durchhaltevermögen bauten sie sich dortmit "Konny Island" ein kleines Imperium auf. Inzwischen leben Konnyund Manu allerdings auf Hawaii und erfüllen sich dort ihrenamerikanischen Traum. Und nachdem Sohn Jason ja schon längst unterder Haube ist, heiratet jetzt auch Tochter Janina. Wie es mit denHochzeitsplanungen so läuft, sehen Sie zum Start der neuen Staffelvon "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" am kommenden Montag(13. März) um 20:15 Uhr bei RTL II in einer Doppelfolge. OliverHeinze berichtet.Sprecher: Dort leben, wo andere sonst nur Urlaub machen: Dasgefällt Manu Reimann supergut:O-Ton 1 (Manu Reimann, 0:12 Min.): "Aloha aus Hawai! Ich fühlemich sehr, sehr wohl und genieße hier unser kleines Paradies und dasschöne Wetter. Es war eine gute Entscheidung, von Texas nach Hawaiizu ziehen."Sprecher: Zeit, um auf der faulen Haut zu liegen, hat sie abernicht: Weil Tochter Janina bald auf Hawaii heiratet, gibt's natürlichviel vorzubereiten. Zusammen mit Ehemann Konny, versteht sich:O-Ton 2 (Manu Reimann, 0:15 Min.): "Also er muss den Blumenbogen -dieses Gestell einfach, wo sie halt drunterstehen zum Heiraten - dasmuss der Konny bauen. Also alles Handwerkliche wird an den Konnyübergeben, der dann auf Anweisung unserer Tochter dann allesanfertigen muss (lacht)."Sprecher: Kein Problem für Konny: Der nimmt das alles in seinerberühmten Art - wie immer - eher gelassen hin...O-Ton 3 (Konny Reimann, 0:04 Min.): "Mal gucken, was passiert.Irgendwas passiert sowieso, also großartig Planen mache ich sowiesonicht."Sprecher: Mal abgesehen vom neuen "Konny Island": Da hat er sichschon noch Einiges vorgenommen:O-Ton 4 (Konny Reimann, 0:22 Min.): "Also wir haben den Vorteil,dass wir ein sogenanntes fertiges Haus haben. Aber wir wollen ja auchden gleichen Standard haben wie in Texas. Das heißt, wir müssen auchwieder eine Sauna einbauen, wir müssen einen Spa-Bereich bauen. Undmeinen Garten, den will ich also wesentlich erweitern, dass wirirgendwann so weit sind, dass wir auch kein Obst mehr kaufen müssen,sondern unser eigenes Obst anbauen."Sprecher: Jetzt freut er sich aber erst mal auf die Hochzeitseiner Tochter Janina - allerdings mit einem lachenden und einemweinenden Auge:O-Ton 5 (Konny Reimann, 0:09 Min.): "Ich hab zwar inzwischen eineLizenz, also ich darf Leute verheiraten. Aber in diesem Falle möchteJanina das nicht, weil ich muss sie ja zum Altar führen (lacht)."Abmoderationsvorschlag:Mehr über "Die Reimanns" und ihr außergewöhnliches Leben gibt's inder neuen Staffel bei RTL II zu sehen - und die startet am Montag,dem 13. März, um 20:15 Uhr gleich mit einer Doppelfolge.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:RTL II KommunikationLisa Christeleit089 - 64 185 6506lisa.christeleit@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell