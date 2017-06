TV-Stars fahren elektrisch: Jörg Pilawa setzt auf den Renault ZOE

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Brühl (ots) -Renault, Marktführer für Elektroautos in Deutschland und Europa,macht Tempo: Mit an Bord des Renault ZOE, Deutschlands meistgekauftemElektroauto, sind drei prominente TV-Moderatoren: Jörg Pilawa,Panagiota Petridou und Amiaz Habtu. Im Vorfeld der Formel-E-Rennen inBerlin (10./11. Juni) zeigen die drei TV-Stars, wie einfach,alltagstauglich und umweltfreundlich moderne Elektroautos wie der ZOEsind."Der ZOE sieht nicht nur gut aus, sondern hat mit seiner neuenBatterie in der täglichen Praxis eine reale Reichweite von bis zu 300Kilometern. Hier hat Renault einen echten Beitrag geleistet, damitElektromobilität alltagstauglich wird", zeigt sich Jörg Pilawa vomRenault ZOE begeistert. "Damit setzt der ZOE neue Maßstäbe für dieAlltagstauglichkeit von E-Autos - und das mit lokal null Emissionen",so TV-Liebling Pilawa, bekannt aus "Quizduell" oder "Riverboat".Auch Deutschlands bekannteste Autoverkäuferin Panagiota Petridou("Biete Rostlaube, suche Traumauto") hat große Freude hinterm Steuer:"Die direkte Beschleunigung macht Spaß, das Drehmoment ist sofort da- und die Bedienung ist einfach und unkompliziert. Gleichzeitig istein E-Auto leise und das Fahren komplett entspannt."Nicht nur Fahreigenschaften und Handhabung der Kompaktlimousineüberzeugen, auch die Finessen, die den speziellen Anforderungen desE-Antriebs Rechnung tragen. "Das Infotainmentsystem und diedazugehörige App Z.E. Trip zeigen in Echtzeit an, wo sich die nächsteLadestation befindet, ob ein Platz frei ist und welche Anschlüssevorhanden sind. Das demonstriert, wie einfach es heute ist,Elektroauto zu fahren", sagt Panagiota Petridou. "Inzwischen gibt esschon knapp 7.000 Ladestationen in ganz Deutschland, und täglichwerden es mehr", ergänzt Jörg Pilawa, dem ein nachhaltiger Umgang mitder Umwelt sehr am Herzen liegt.Auch das Design kann sich für VOX-Moderator Amiaz Habtu (u.a."Prominent", "Die Höhle der Löwen") sehen lassen: "Der Renault ZOEbegeistert auf den ersten Blick mit typisch französischem Schick."Bleibt noch die Frage des Preises. "Inklusive 5.000 Euro Elektrobonusgibt es den ZOE mit bis zu 400 Kilometern Reichweite schon ab 20.200Euro zuzüglich Batteriemiete", erläutert Pilawa. "Damit ist derElektroflitzer für eine breite Käuferschicht bezahlbar - ohneAbstriche bei Komfort, Sicherheit und Design", ergänzt Habtu.Das gesamte Bild- und Videomaterial können Sie über denuntenstehenden Link herunterladen:https://transfer.serviceplan.com/index.php/s/QTWdlxhC1vTVWuHPasswort: zoePressekontakt:Caroline EngelhardtUnternehmenskommunikationTel. 02232/73-9270Fax -9395E-Mail: caroline.engelhardt@renault.dewww.renault-presse.deOriginal-Content von: Renault Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell