Hamburg (ots) - Sie sorgt als Polizistin "Franzi" Jung in derZDF-Serie "Notruf Hafenkante" für Recht und Ordnung. Und auch in derErziehung hat Rhea Harder-Vennewald als Mutter von drei Kindern (14,7, 4) klare Prinzipien. "Es gibt Regeln, an die man sich halten muss.Klappt das nicht, werde ich auch mal streng. Die Kinder müssenGrenzen kennen und Orientierungspunkte haben, sonst funktioniert dasFamilienleben nicht", so die Schauspielerin im Interview mit derFernsehzeitschrift auf einen Blick. Ihre Meinung zu übervorsorglichenHelikopter-Eltern: "Ich finde es heikel. Kinder brauchen auchFreiraum, um ihre Erfahrungen zu machen. Viele haben jeden Tag nachder Schule noch Tennis und Musikunterricht und und und." DasArgument, man wolle dem Kind doch alle Türen öffnen, sieht siekritisch. "Das Kind lernt nicht, sich selbst eine Tür zu öffnen."Hinweis für die Redaktionen: Die ganze Geschichte erscheint in deraktuellen Ausgabe von auf einen Blick (Nr. 15/2018, 5.4.2018.). MehrInformationen erhalten Sie von der Redaktion auf einen Blick, ThomasMerz, Telefon 040/3019-5418, thomas.merz@aufeinenblick.de. DieVeröffentlichung ist bei Nennung der Quelle "auf einen Blick"honorarfrei.Pressekontakt:Bauer Media GroupUnternehmenskommunikationNatja RieberT +49 40 30 19 10 88natja.rieber@bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, übermittelt durch news aktuell